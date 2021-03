National Fuel Gas kündigt seit 118 Jahren eine Dividende an

Der amerikanische Energiekonzern National Fuel Gas Co. (ISIN: US6361801011, NYSE: NFG) schüttet eine Quartalsdividende in Höhe von 0,445 US-Dollar aus. Die Auszahlung erfolgt am 15. April 2021 (Record date: 31. März 2021).

Auf das Gesamtjahr hochgerechnet werden aktuell 1,78 US-Dollar ausgezahlt. Beim derzeitigen Börsenkurs von 49,00 US-Dollar (Stand: 11. März 2021) entspricht das einer Dividendenrendite von 3,63 Prozent. Seit 118 Jahren wird ununterbrochen eine Dividende ausgeschüttet. Seit 50 Jahren wird die Dividende jedes Jahr erhöht. National Fuel Gas ist 1902 in Williamsburg, New York City gegründet worden. Das Unternehmen hat sich auf die Bereiche Gasgewinnung, Gas- und Öltransport sowie Lagerung spezialisiert. Im ersten Quartal (31. Dezember) des Fiskaljahres 2021 erzielte der Konzern einen operativen Umsatz von 441,16 Mio. US-Dollar (Vorjahr: 444,19 Mio. US-Dollar), wie am 4. Februar berichtet wurde. Unter dem Strich stand ein Gewinn (GAAP) von 77,77 Mio. US-Dollar nach einem Gewinn (GAAP) von 86,59 Mio. US-Dollar im Jahr zuvor. Seit Jahresbeginn 2021 liegt die Aktie an der Wall Street mit 19,13 Prozent im Plus. Die Marktkapitalisierung beträgt 4,51 Mrd. US-Dollar (Stand: 11. März 2021). Saskia Haaker, Redaktion MyDividends.de