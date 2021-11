National Research kündigt Dividende an

Der amerikanische Konzern National Research Corp. (ISIN: US6373722023, NASDAQ: NRC) zahlt am 14. Januar 2022 eine Quartalsdividende von 12 US-Cents an seine Aktionäre, wie am Freitag berichtet wurde. Record Date ist der 30. Dezember 2021.

Insgesamt schüttet der Konzern aus Lincoln, im US-Bundesstaat Nebraska, auf das Jahr hochgerechnet 0,48 US-Dollar aus. Beim derzeitigen Aktienkurs in Höhe von 42,54 US-Dollar (Stand: 19. November 2021) entspricht das einer Dividendenrendite von 1,13 Prozent. National Research ist 1981 von Michael Hays gegründet worden. Das Unternehmen ist ein Dienstleister im Gesundheitswesen. National Research erwirtschaftete im dritten Quartal (30. September) des Fiskaljahres 2021 einen Umsatz in Höhe von 37,77 Mio. US-Dollar (Vorjahr: 33,48 Mio. US-Dollar), wie am 2. November berichtet wurde. Der Ertrag lag bei 9,66 Mio. US-Dollar (Vorjahr: 9,58 Mio. US-Dollar). Die Aktie ist an der Wall Street notiert und liegt dort seit Jahresbeginn mit 0,49 Prozent im Minus. Die Marktkapitalisierung beträgt aktuell 1,08 Mrd. US-Dollar. Saskia Haaker, Redaktion MyDividends.de