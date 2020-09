Nato-Chef - Giftanschlag auf Nawalny wird Folgen haben

Brüssel (Reuters) - Der Giftanschlag auf den russischen Oppositionspolitiker Alexej Nawalny ruft die Nato auf den Plan.

Generalsekretär Jens Stoltenberg erklärte am Freitag, die Mitgliedsstaaten des Verteidigungsbündnisses würden prüfen, welche Folgen der Vorfall haben werde. Eine internationale Antwort sei notwendig. "Jeder Einsatz chemischer Waffen zeigt eine völlige Respektlosigkeit gegenüber dem menschlichen Leben und ist ein inakzeptabler Bruch internationaler Normen und Regeln", sagte Stoltenberg in Brüssel. Nawalny war vor knapp zwei Wochen in Russland zusammengebrochen und wird inzwischen in der Berliner Charite behandelt. Die Bundesregierung geht von einem Giftanschlag aus.

Nawalny ist einer der prominentesten Kritiker des russischen Präsidenten Wladimir Putin. Das Moskauer Präsidialamt hat eine Verantwortung im Zusammenhang mit dem Anschlag zurückgewiesen. Einem Medienbericht zufolge gehen die russischen Behörden inzwischen einem Mordverdacht nach. Die Moskauer Regierung zeigte sich zudem zuletzt gesprächsbereit. Im Dialog mit Deutschland solle herausgefunden werden, welche Substanz genau zu Nawalnys Erkrankung geführt habe. Die Bundesregierung hatte erklärt, der 44-Jährige sei mit einem chemischen Kampfstoff der Nowitschok-Gruppe vergiftet worden.