Nato-Chef - Russland muss Truppen von Grenze zur Ukraine abziehen

Brüssel (Reuters) - Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg hat einen Abzug russischer Truppen von der Grenze zur Ukraine gefordert.

In den vergangenen Wochen habe die Regierung in Moskau Tausende kampfbereite Soldaten dorthin verlegt, sagte Stoltenberg am Dienstag bei einer Pressekonferenz mit dem ukrainischen Außenminister Dmytro Kuleba. Die sei der größte Aufmarsch seit der illegalen Annexion der Krim 2014. "Russland muss diesen Aufmarsch in und um die Ukraine beenden, seine Provokationen einstellen und sofort deeskalieren." Kuleba erklärte, die Nato und der Westen müssten schnell handeln, um eine Eskalation zu verhindern. Er schlug neue Sanktionen gegen Russland und Militärhilfe für sein Land vor.

Nach Angaben von Diplomaten wollen die Außen- und Verteidigungsminister der Nato-Länder am Mittwoch beraten. Dort sei neben der Ukraine auch Afghanistan ein Thema.