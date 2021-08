Nato-Diplomat - Afghanistans Nachbarländer sollen Grenzen öffnen

(Reuters) - Angesichts des nahenden Endes von Evakuierungsflügen aus Kabul werden Forderungen nach einem verstärkten Engagement der Nachbarländer Afghanistans laut.

"Iran, Pakistan und Tadschikistan sollten mehr Menschen über Land oder Luft herausholen", sagte ein in Kabul ansässiger Nato-Diplomat am Mittwoch der Nachrichtenagentur Reuters. Die Länder sollten ihre Grenzen öffnen. Mehrere internationale Hilfsgruppen versuchten verzweifelt, ihre afghanischen Mitarbeiter in Nachbarstaaten zu bringen, so der Nato-Vertreter, der anonym bleiben wollte. Nach der Machtübernahme der Taliban fürchten viele Afghanen um ihre Sicherheit. Zehntausende wurden ausgeflogen. Die USA wollen die Evakuierungen bis zum 31. August beenden.

Die sieben führenden westlichen Industriestaaten (G7) forderten von den Taliban freies Geleit für Ausreisewillige über den Stichtag hinaus. Nach der Video-Konferenz der G7-Staats- und Regierungschefs am Dienstag sagte Bundeskanzlerin Angela Merkel, man habe keine Verlängerung der Evakuierungen vereinbart. Am Mittwoch gibt Merkel im Bundestag eine Regierungserklärung zur Lage in Afghanistan ab. Laut Hilfsorganisationen droht dort Millionen Menschen eine Hungersnot.