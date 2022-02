Nato-Generalsektär Stoltenberg wird Norwegens Notenbankchef

Oslo (Reuters) - Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg wechselt dieses Jahr auf den Posten des norwegischen Notenbankchefs.

Das gab die Regierung in Oslo am Freitag bekannt. Bis der derzeit im Ukraine-Konflikt als Krisenmanager geforderte Nato-Chef das Amt übernehmen kann, soll ab März die Vizechefin der Notenbank, Ida Wolden Bache, die Position kommissarisch ausfüllen. Stoltenberg hat bei früherer Gelegenheit betont, dass er seine Amtszeit bei der Nato bis Ende September ausfüllen will.