Nato schränkt Zugang zu Hauptquartier für Belarus-Diplomaten ein

Brüssel (Reuters) - Die Nato schränkt den Zugang zum Hauptquartier des Verteidigungsbündnisses für Vertreter aus Belarus ein.

Das sagte Generalsekretär Jens Stoltenberg am Montag vor Journalisten. Einzelheiten nannte er vor einem für Dienstag geplanten Treffen von Nato-Außen- und Verteidigungsministern nicht. Zuletzt hatte die erzwungene Landung eines Passagierflugzeugs und die anschließende Festnahme eines Regimekritikers die ohnehin schon angespannten Beziehungen zwischen Belarus und dem Westen weiter belastet. Belarus ist kein Nato-Mitglied, unterhält aber seit 1998 eine diplomatische Vertretung bei der Allianz. Die Beziehungen der ehemaligen Sowjetrepublik zur Nato reichen bis ins Jahr 1992 zurück.

Belarus hatte vor gut einer Woche eine Ryanair-Maschine auf dem Flug von Griechenland nach Litauen mit einem Kampfjet nach Minsk umgeleitet und dort dann den regierungskritischen Journalisten Roman Protassewitsch und seine Freundin festgenommen. Mit diesem Vorgehen sorgte die Regierung in Minsk für scharfe Kritik im Westen. Ein Vorstoß, eine als Partnerschaft für den Frieden bekannte Kooperation zwischen der Nato und Belarus auszusetzen, scheiterte Diplomaten zufolge am Widerstand der Türkei. Die Regierung in Ankara habe den Belarus-Verbündeten Russland nicht verärgern wollen.