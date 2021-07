Nato-Truppen räumen Haupt-Luftwaffenstützpunkt in Afghanistan

Kabul (Reuters) - Im Rahmen ihres Abzugs aus Afghanistan hat die Nato nun auch den Haupt-Luftwaffenstützpunkt Bagram geräumt.

Alle Soldaten des Militärbündnisses hätten am Freitag den Stützpunkt rund 65 Kilometer nördlich der Hauptstadt Kabul verlassen, teilte ein US-Militärvertreter mit. Von dort aus waren in den 20 Jahren des Afghanistan-Krieges zahlreiche Angriffe gegen die Taliban und andere islamistische Gruppen gestartet worden. Der Stützpunkt wird nun an das afghanische Verteidigungsministerium übergeben. Die Bundeswehr hatte bereits am Mittwoch ihren Einsatz in Afghanistan beendet und die letzten Soldaten abgezogen.

US-Präsident Joe Biden hatte angekündigt, als Teil eines Friedensabkommens mit den Taliban die amerikanischen Truppen bis spätestens zum Jahrestag der Anschläge vom 11. September 2001 in die Heimat zurückholen. Zuletzt galt aber auch der Unabhängigkeitstag am 4. Juli als Stichtag. Es wird befürchtet, dass die Taliban nach dem Abzug der ausländischen Truppen erneut nach der Macht greifen. Sie sind seit Wochen wieder auf dem Vormarsch, die Gewalt nimmt im ganzen Land weiter zu. Von 1996 bis zu ihrem Sturz durch die US-geführten Truppen 2001 hatten die Taliban Afghanistan beherrscht und die Menschenrechte, vor allem die Rechte der Frauen, im Land massiv beschnitten.