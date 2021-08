Nato will Evakuierungs-Bemühungen in Afghanistan verdoppeln

Kabul (Reuters) - Die Nato will ihre Bemühungen bei den Evakuierungen aus Afghanistan verdoppeln.

Ein Vertreter des westlichen Verteidigungsbündnisses verwies am Freitag auf Tausende Menschen, die vor dem Flughafen der Hauptstadt Kabul stünden. Seit der Machtübernahme der Taliban vor einigen Tagen seien über 18.000 Menschen ausgeflogen worden, sagte der Nato-Mitarbeiter, der namentlich nicht genannt werden wollte. Die britische Zeitung "The Times" berichtete, der letzte britische Evakuierungsflug soll Kabul schon in fünf Tagen verlassen. Die Taliban riefen Imane vor den traditionellen Freitagsgebeten dazu auf, die Gläubigen aufzufordern, im Land zu bleiben. Die Bundeswehr flog in der Nacht zum Freitag weitere Menschen aus.

Am Donnerstag war es nach Augenzeugenberichten in mehreren Orten zu Zusammenstößen zwischen Taliban und Demonstranten gekommen, bei denen in Asadabad mehrere Menschen getötet worden sein sollen. Die Kundgebungsteilnehmer bekannten sich demonstrativ zum Staat Afghanistan, die Taliban wollen dagegen ein Emirat nach fundamental-islamischen Regeln errichten. Nach Angaben eines privaten norwegischen Nachrichtendienstes stellten die Islamisten schwarzen Listen mit Namen von Afghanen zusammen, die mit der gestürzten Regierung oder mit den internationalen Truppen zusammengearbeitet haben. Die Taliban intensivierten die Jagd auf Kollaborateure, hieß es in einem von Reuters eingesehenen Bericht des Norwegian Center for Global Analyses.

Kurz vor Mitternacht hob eine A400M der Bundeswehr mit rund 180 Personen an Bord in Richtung Taschkent ab, twitterte die Bundeswehr. Weitere Flüge seien geplant. In Kabul warten mutmaßlich noch tausende ehemaliger Ortskräfte und ihre Familienangehörigen darauf, ausgeflogen zu werden. Sie fürchten um ihr Leben, sollten sie in die Händer der Taliban fallen. Wie die Ortskräfte zum Flughafen gelangen könnten, ist aber unklar. Die Taliban haben viele Kontrollen in der Stadt und am Airport eingerichtet.

Das Auswärtige Amt teilte mit, 100 Millionen Euro würden als Soforthilfe für Geflüchtete zur Verfügung gestellt. Damit sollten Hilfsorganisationen unterstützt werden, die die Menschen in den Nachbarländern betreuten.

In dem Streit um die Verantwortung für die Probleme rund um die Evakuierungen kritisierte Außenminister Heiko Maas (SPD) den Bundesnachrichtendienst. "Der BND hat offensichtlich eine falsche Lageeinschätzung vorgenommen, so wie andere Dienste auch", sagte Maas dem "Spiegel". Die Entscheidungen, die aufgrund fehlerhafter Berichte getroffen worden seien, seien nach bestem Wissen und besten Gewissen gefallen, im Ergebnis aber falsch gewesen. Die Dienste hätten falsche Einschätzungen voneinander übernommen. Das könne nicht ohne Konsequenzen für die Arbeitsweise der deutschen Nachrichtendienste bleiben.

Auch in den USA steht die Regierung unter Druck. Mehr als 20 US-Diplomaten sollen bereits im Juli eine interne Nachricht an US-Außenminister Antony Blinken verschickt haben, in der sie vor einem möglichen Fall Kabuls warnten. Das berichtete das "Wall Street Journal". Nach offiziellen Angaben westlicher Regierungen kam der Fall Kabuls vor knapp einer Woche vollkommen überraschend. US-Präsident Joe Biden sollte sich am Freitag erneut zu den Vorgängen in Afghanistan äußern.