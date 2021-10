Navstone wird eine Zwischendividende ausschütten

Die Navstone SE (ISIN: NL0009538008) hat beschlossen, für das Geschäftsjahr 2021 eine Zwischendividende in Höhe von 0,05 Euro je Aktie auszuschütten. Der Record-Day wird auf den 11. November 2021 festgelegt. Die Ausschüttung der Zwischendividende erfolgt am 15. November. 2021. Die Gesamtdividende für das Geschäftsjahr 2021 wird unter Anrechnung der Zwischendividende auf der Hauptversammlung im Jahr 2022 beschlossen.

Wie der Konzern bereits früher mitteilte, soll die Dividende ab dem Geschäftsjahr 2021 in zwei Tranchen als Zwischendividende in Q4 des jeweiligen Geschäftsjahres und einer Schlussdividende, welche in der Hauptversammlung beschlossen wird, ausgeschüttet werden. Für das Geschäftsjahr 2020 hatte Navstone eine Dividende in Höhe von 0,10 Euro je Aktie ausbezahlt. Beim derzeitigen Aktienkurses von 2,62 Euro liegt die aktuelle Dividendenrendite auf Basis der diesjährigen Ausschüttung bei 3,82 Prozent.

In der ersten Hälfte des Geschäftsjahres 2021 sind die Konzernumsatzerlöse der Navstone SE auf 0,3 Mio. Euro (Vorjahr: 0,1 Mio. Euro) gestiegen, wie am 31. August berichtet wurde. Das Ergebnis im ersten Halbjahr 2021 erhöhte sich auf 1,7 Mio. Euro (Vorjahr: 1,0 Mio. Euro). Die Aktie der Navstone SE ist im m:access der Börse München notiert.

Redaktion MyDividends.de