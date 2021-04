Nawalny in Gefängniskrankenhaus verlegt - Mitstreiter bangen um Kreml-Kritiker

Moskau (Reuters) - Der inhaftierte Kreml-Kritiker Alexej Nawalny ist nach Angaben seines Anwalts in ein Gefängniskrankenhaus verlegt worden.

Die russische Gefängnisbehörde hatte den Schritt am Montag angekündigt und zugleich erklärt, der Gesundheitszustand des 44-Jährigen sei zufriedenstellend. Er werde täglich von einem Arzt untersucht. Seinen Anhänger fürchten um das Leben des Oppositionellen, der sich nach ihren Angaben seit Ende März im Hungerstreik befindet. Der Außenbeauftragte der Europäischen Union, Josep Borrell, machte die russischen Behörden für Nawalnys Gesundheitszustand verantwortlich. Die Situation sei sehr besorgniserregend, sagte er vor einer Videokonferenz der 27 EU-Außenminister.

Nawalnys Anwalt Alexej Lipster teilte mit, er warte jetzt in der Strafkolonie im Ort Wladimir bei Moskau auf Zugang zu seinem Mandanten. Er habe aber noch keine Besuchserlaubnis erhalten. Der Leiter von Nawalnys Anti-Korruptions-Stiftung, Ivan Schdanow, erklärte auf Twitter, die Verlegung könne nur bedeuten, dass sich der Zustand des Oppositionellen verschlechtert habe. "Und zwar in einem solchen Maße, dass es sogar der Folterer zugibt."

Die Nawalny-Mitstreiterin Ljubow Sobol sagte einem Moskauer Radiosender, sie wisse nicht, was mit Nawalny über das Wochenende passiert sei, weil die Anwälte ihn nicht besuchen dürften. "Ich denke, es besteht keine Hoffnung, dass wir heute gute Nachrichten über seine Gesundheit erhalten. Ich denke, sein Zustand ist wirklich sehr kritisch, fast sehr ernst. Zwanzig Tage im Hungerstreik - das ist eine Menge." Nawalny wurde nach eigenen früheren Angaben von den Behörden mit Zwangsernährung gedroht. Die Gefängnisbehörde erklärte, er erhalte mit seiner Zustimmung eine "Vitamin-Therapie".

"Die gute Nachricht ist tatsächlich, dass Herr Nawalny nun endlich dringend benötigte medizinische Versorgung zu erhalten scheint", sagte Bundesaußenminister Heiko Maas. "Das werden wir sehr intensiv verfolgen, ob dem auch so ist."

Nawalny ist einer der prominentesten Kritiker von Präsident Wladimir Putin. Er hatte 2020 einen Giftanschlag in Russland überlebt und war in Deutschland ärztlich behandelt worden. Bei der Rückkehr in seine Heimat im Januar wurde er festgenommen und wegen angeblicher Verstöße gegen Bewährungsauflagen zu mehr als zweieinhalb Jahren Haft verurteilt. Ende März kündigte er einen Hungerstreik an, weil sich die Behörden nach seinen Angaben weigerten, ihn wegen akuter Rücken- und Beinschmerzen angemessen zu behandeln. Nach Darstellung von Gefängnismitarbeitern wurde Nawalny eine ordentliche Behandlung angeboten, die dieser aber abgelehnt habe. Er habe stattdessen darauf bestanden, von einem externen Arzt seiner Wahl behandelt zu werden. Der Opposition nahestehende Ärzte erklärten am Samstag, Nawalny drohe Nierenversagen und in der Folge Herzstillstand.

Der Fall belastet zunehmend die Beziehungen zwischen Russland und dem Westen, die seit der Annexion der ukrainischen Halbinsel Krim im Jahr 2014 und einer Reihe weiterer Zwischenfälle ohnehin so angespannt sind wie seit dem Kalten Krieg nicht mehr. Die USA haben Moskau vor nicht näher ausgeführten Konsequenzen gewarnt, sollte Nawalny im Gefängnis sterben. Der Kreml entgegnete, er werde Sanktionen in gleichem Maße vergelten, und verbat sich Stellungnahmen aus dem Ausland zu dem Fall.

Die russische Regierung hat sich bislang wenig beeindrucken lassen von westlichem Druck - so auch nicht im jüngsten Fall, der das Verhältnis weiter verschlechterte: Im Zusammenhang mit dem Anschlag auf ein Munitionsdepot in Tschechien im Oktober 2014 wies das Nato-Land am Wochenende 18 russische Diplomaten aus, woraufhin Moskau umgehend 20 tschechische Diplomaten des Landes verwies. Tschechiens Außenminister Jan Hamacek forderte daraufhin seine EU-Kollegen auf, ein Zeichen der Solidarität zu setzen. In Berlin erklärte eine Regierungssprecherin, der EU-Außenministerrat biete die Möglichkeit, über die politischen Folgen der Ermittlungsergebnisse zu beraten.