Nawalny tritt in Hungerstreik - Fordert bessere medizinische Versorgung

Moskau (Reuters) - Der inhaftierte Kreml-Kritiker Alexej Nawalny ist aus Protest gegen eine unzureichende medizinische Versorgung in den Hungerstreik getreten.

Er wolle damit erreichen, dass die Gefängnisverwaltung ihm eine angemessene medizinische Behandlung gewähre, heißt es in einem Beitrag auf Nawalnys Instagram-Account am Mittwoch. "Ich bin in den Hungerstreik getreten, damit das Gesetz eingehalten wird und ein Arzt meiner Wahl mich besuchen darf", sagte Nawalny in dem Beitrag, der über seine Anwälte veröffentlicht wurde.