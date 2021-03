Nawalny-Verbündete fordern unabhängige ärztliche Versorgung

Moskau (Reuters) - Verbündete des inhaftierten russischen Oppositionspolitikers Alexej Nawalny haben ihre Forderungen nach einer unabhängigen ärztlichen Behandlung verschärft.

Seine Anwältin Olga Michailowa sagte dem Sender TV Rain am Donnerstag nach einem Besuch im Gefängnis, der 44-Jährige könne ein Bein faktisch nicht mehr benutzen und leide unter schweren Rückenschmerzen. Seit vier Wochen würden Bitten seiner Anwälte ignoriert, ihm die notwendigen Medikamente zu geben. In einer über seine Anwälte veröffentlichten Erklärung warf Nawalny den Gefängniswärtern vor, ihn am Schlafen zu hindern. Das käme Folter gleich. Zudem sei seine Bitte abgelehnt worden, wegen starker Schmerzen einen zivilen Arzt hinzuzuziehen.

Nawalnys Ehefrau Julia Nawalnaya forderte auf Instagram seine sofortige Freilassung, damit er von Ärzten seines Vertrauens untersucht werden könne. Was mit ihrem Ehemann passiere, sei Rache für seine Oppositionstätigkeit und müsse beendet werden. Fast 160 Autoren, Musiker und Filmschaffende forderten in einem offenen Brief an die Behörden, Nawalny müsse unter normalen Bedingungen inhaftiert werden. Insbesondere verlangten sie ein Ende der Praxis, ihn jede Nacht einmal pro Stunde aufzuwecken, weil bei ihm Fluchtgefahr bestehe.

Die russische Gefängnisverwaltung teilte mit, der Gesundheitszustand von Nawalny sei zufriedenstellend und stabil. Die Haftanstalten in der Wladimir-Region hätten ihre Insassen am Mittwoch untersucht, darunter auch Nawalny, meldete die Nachrichtenagentur Interfax. "Jetzt machen wir uns wirklich Sorgen", schrieb Nawalnys Anti-Korruptionsstiftung dazu auf Twitter. "Nicht mal das Gefängnisamt kann Nawalnys Zustand als 'gut' bezeichnen." Das russische Präsidialamt erklärte, die Diskussion nicht zu verfolgen. Für Nawalnys Gesundheitszustand seien die Gefängnisbehörden zuständig.

Nawalny war wegen Verstoßes gegen Bewährungsauflagen zu mehr als zweieinhalb Jahren Haft verurteilt worden und Ende Februar nach Wladimir gebracht worden. Er hatte 2020 einen Giftanschlag in Russland überlebt und war in Deutschland ärztlich behandelt worden. Bei seiner Rückkehr in seine Heimat im Januar wurde Nawalny festgenommen. Die Verurteilung wurde international scharf kritisiert, die Europäische Union und die USA haben neue Sanktionen gegen Russland verhängt.