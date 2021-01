Nawalny-Vertrauter - Staatsanwaltschaft stellt Antrag auf 30 Tage Haft

Moskau/Vilnius (Reuters) - Einen Tag nach der Festnahme des Kreml-Kritikers Alexej Nawalny hat die russische Staatsanwaltschaft nach Angaben eines Nawalny-Vertrauten Haftantrag gestellt.

Die Ermittler hätten bei Gericht eine Haft von 30 Tagen beantragt, schrieb Iwan Schdanow am Montag auf Twitter. Am Morgen hatte eine Anhörung begonnen, die Nawalny in einem Video ebenfalls auf Twitter als "Gesetzlosigkeit höchsten Grades" verurteilte. Der bekannte Oppositionelle war am Sonntag kurz nach seiner Landung in Moskau festgenommen worden. Ihm werden Verstöße gegen Bewährungsauflagen vorgeworfen, weswegen ihm dreieinhalb Jahre Gefängnisstrafe drohen. Russland wies Forderungen nach umgehender Freilassung zurück.

Die baltischen EU-Staaten dringen unterdessen auf Beratungen der Europäischen Union über weitere Sanktionen gegen Russland. Litauen, Lettland und Estland forderten bei dem für kommenden Montag geplanten Treffen der EU-Außenminister konkrete Diskussionen über mögliche Strafmaßnahmen, erklärte der litauische Außenminister Gabrielius Landsbergis. "Es ist offensichtlich, dass Moskau seine Angriffe auf den Oppositionsführer fortsetzt", so der Minister. Die EU müsse bereit zu einer entschlossenen Reaktion sein.