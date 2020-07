Neat lanciert Abonnement-Service für Zoom-Kunden außerhalb USA und gibt zusätzliche Investitionen von Zoom bekannt

„Neat as a Service“ erweitert „Zoom Hardware as a Service“, um Kunden weltweit zu bedienen

Neat, ein norwegisches Unternehmen, dessen Pionier-Team seit Jahrzehnten an der Spitze der Video-Kommunikation steht, kündigte heute sein Neat-as-a-Service-Abonnementangebot (NaaS) an. NaaS macht es für Zoom-Kunden außerhalb der USA schnell und einfach, Neat-Hardwaregeräte in ihren Besprechungsräumen einzusetzen. Neat und Zoom haben zudem bekannt gegeben, dass Zoom Video Communications, Inc. (NASDAQ:ZM) eine zusätzliche finanzielle Investition in Neat getätigt hat.

„Zoom und Neat zusammen erleichtern es Kunden, ihre Möglichkeiten für Videokonferenzen zu erweitern. Unsere zusätzliche Investition in Neat spiegelt unsere Überzeugung wider, dass die Geräte von Neat eine hervorragende Ergänzung zur Kommunikationsplattform von Zoom sind“, sagte Eric S. Yuan, CEO von Zoom. „Wir glauben, dass Neat innovative Technologie anbietet, die sicherstellt, dass Zoom-Kunden ein einzigartiges Konferenzraum-Erlebnis genießen können.“

Ausgerichtet auf die kürzlich von Zoom eingeführte Hardware as a Service (HaaS) wird NaaS direkt von Neat bereitgestellt und erweitert die Reichweite von Zoom HaaS über die USA hinaus, so dass Zoom-Kunden weltweit Neat-Geräte nutzen können. Es ist unter anderem eine ideale Lösung für Kunden mit Büros und Teams, die über verschiedene Länder hinweg verteilt sind, da sie eine einheitliche weltweite Benutzererfahrung für alle Anwender gewährleisten kann.

Da die neue Normalität Menschen auf der ganzen Welt dazu zwingt, ihre Arbeitsweisen anzupassen, sowohl in Büros als auch aus der Ferne, erweisen sich Videokonferenzen als ein Schlüsselinstrument zur Unterstützung der kontinuierlichen Produktivität und zur Förderung einer stärkeren Zusammenarbeit. Mit NaaS können Kunden mit einer Lizenz für Zoom Rooms ihre Besprechungsräume problemlos mit allen erstklassigen Geräten von Neat ausstatten: Neat Bar und Neat Pad sowie Neat Board zu Beginn der Auslieferung Ende Oktober. Durch die einfache Bestellung und Einrichtung können Kunden schnell alle Vorteile der Bereitstellung von Zoom Rooms auf die „Neat Art und Weise“ genießen, einschließlich des Erhalts der neuesten Software-Releases und des Supports von Zoom.

„Zoom-Kunden auf der ganzen Welt gehen wieder zu einem Mix aus Büro- und Fernarbeit über und benötigen einen skalierbaren, kostengünstigen Weg, um ihre Zoom-Installationen in ihren Besprechungsräumen möglichst schnell zu erweitern“, so Jeff Smith, Leiter von Zoom Rooms bei Zoom. „Die innovativen Geräte von Neat bieten ein starkes Benutzererlebnis und sind einfach zu installieren und zu verwalten. NaaS baut darauf auf, indem es Kunden die Einkaufsflexibilität und Auswahl bietet, die sie benötigen.“

„Abonnementmodelle wie Neat as a Service sind die Zukunft der Videokonferenzen, da sie teure Vorabkosten und die Komplexität der Bereitstellung und des laufenden Supports eliminieren“, so Roopam Jain, Industry Director, Unified Communications and Collaboration bei Frost and Sullivan. „Videokonferenzen sind eine bessere Möglichkeit, sich zu vernetzen und zusammenzuarbeiten. Gerade heutzutage benötigen Benutzer Videos, die einfach funktionieren, egal ob sie sich in ihren Home-Offices oder in Besprechungsräumen befinden.“

Kunden bezahlen derzeit ihre Zoom-Rooms-Lizenzen über einen Abonnementservice von Zoom. Mit NaaS können sie auch für Neat-Geräte ein Abonnementmodell nutzen, was die Budgetierung und Verwaltung ihrer Zoom-Räume noch einfacher macht.

NaaS ist ab sofort unter neat.no verfügbar und bietet einen 24-Monatsplan mit flexiblen Zahlungsoptionen, so dass Kunden den Plan auswählen können, der ihren Anforderungen und ihrem Budget am besten entspricht. Neat-Bar-Abonnements beginnen bereits ab 100 US-Dollar pro Monat mit einer jährlichen Abrechnungsoption. Nach der anfänglichen Laufzeit von 24 Monaten können sich Kunden dann dafür entscheiden, ihr Neat-System auf das neueste Modell mit der neuesten Hardware-Technologie aufzurüsten. Kunden können außerdem problemlos weitere Neat-Geräte zu ihrem bestehenden Plan hinzufügen, um alles in einem einzigen Vertrag zu regeln.

„Neat wurde für Zoom entwickelt, mit dem einzigen Zweck, Zoom-Kunden ein angenehmes Konferenzraum-Erlebnis zu bieten. Das haben wir erreicht, indem wir Zoom-Kunden rund um den Globus unsere wunderschön gestalteten, einfach einzurichtenden Geräte mit vielen Funktionen zur Verfügung gestellt haben“, sagte Simen Teigre, CEO von Neat. „NaaS ist der nächste Schritt in unserer Mission und bietet einen flexiblen Abonnementservice, der es Unternehmen ermöglicht, ihre Zoom-Lösung unkompliziert um Zoom Rooms zu erweitern.“

Über Neat

Neat entwirft einfache und elegante Videokonferenzgeräte, die einfach funktionieren. Das Unternehmen wurde in Oslo, Norwegen, von einem Team gegründet, das jahrzehntelang wegweisende Innovationen für einige der bekanntesten Marken im Bereich der Videokommunikation entwickelt hat. Alle Produkte von Neat können direkt online bei neat.no gekauft werden und werden weltweit ausgeliefert. Sie bieten einzigartige Funktionen, sind einfach einzurichten und zu verwenden und machen Zoom Rooms so einfach und gut wie nie zuvor. Weitere Informationen zu Zoom Rooms auf die Neat-Art finden Sie unter neat.no oder @neat_no.

