Nebenwert auf dem Vormarsch

Bastei Lübbe AG - WKN: A1X3YY - ISIN: DE000A1X3YY0 - Kurs: 6,040 € (XETRA)

Laut den gestern veröffentlichten Quartalszahlen für das Geschäftsjahr 2020/2021 wuchs der Verlag mit einer recht hohen Profitabilität: Das Unternehmen vermeldete einen deutliche Anstieg des Konzernumsatzes um 13,7 Prozent auf 92,7 Mio. EUR und einen Anstieg des Gewinns (EBIT stieg von 4,1 auf 10,9 Mio. EUR). Das kam gut an bei den Börsianern. Wie ist die charttechnische Situation einzustufen?

Die Bullen bleiben dran

Nach der jüngsten Betrachtung von Ende April ("BASTEI LÜBBE - Aktie knackt die 5,00 EUR-Marke") bewegte sich die Aktie im Rahmen des blauen Prognosepfeils des präferierten Szenarios gen Norden und legte annähernd 20 % zu seit der letzten Betrachtung. Heute klettert der Wert auf den höchsten Stand seit 2017.

Seit den 2020er Jahrestiefs hat sich der Kurs der Aktie mittlerweile wieder verdreifacht. Ein Ende der Aufwärtsbewegung ist allerdings nicht absehbar: Oberhalb des intakten Aufwärtstrends im Tageschart sind in den kommenden Wochen weitere Zugewinne zu favorisieren.Erst Kurse unterhalb der Aufwärtstrendlinie machen eine größere Korrektur wahrscheinlich - bis dahin heißt es "the trend is your friend".

Bastei Lübbe Aktie Chartanalyse Tageschart

(© GodmodeTrader 2021 - Autor: Henry Philippson, Technischer Analyst und Trader)