Neenah investiert in Meltblown-Kapazitäten zur Deckung der gestiegenen Nachfrage

Neenah, Inc. (NYSE: NP), ein weltweit führender Hersteller von Spezialmaterialien mit Schwerpunkt auf Filtrationsmedien, Spezialbeschichtungen, technisierten Materialien sowie Bildgebung und Verpackung, hat eine Investition von 25 Millionen Euro in neue Meltblown-Kapazitäten in seinem deutschen Filtrationswerk bekannt gegeben.

Neenah ist bestrebt, das Wachstum in den Märkten für Biowissenschaften und Industriefiltration zu beschleunigen. Unser Portfolio an Meltblown-Produkten bietet eine höhere Filtrationsleistung und einen geringeren Energieverbrauch, was unsere Kunden zu schätzen wissen. Unsere elektrostatisch aufgeladenen NeenahPure®-Medienlösungen unterstützen Klimatechnik-, Immissionsschutz- und Luftreinigungssysteme und bieten marktführende Wirkungsgrade von > 99,9 %.

„Saubere Luft und sauberes Wasser sind entscheidend für unsere Gemeinden und unsere Umwelt. Die Meltblown-Technologie entfernt effektiv schädliche Partikel aus der Luft, die wir atmen, und dem Wasser, das wir trinken. Diese neue Meltblown-Linie intensiviert unsere Innovationsbemühungen und ermöglicht es uns, gemeinsam mit unseren Kunden weiter zu wachsen“, so Julie Schertell, Präsidentin und CEO.

Diese Investition bietet nicht nur die Möglichkeit für neues Wachstum, sondern unterstützt auch die Bedürfnisse unserer bestehenden Kunden. Die neue Meltblown-Anlage wird voraussichtlich Mitte 2024 in Betrieb gehen.

Über Neenah, Inc.

Neenah hat sich dem Produktionswachstum für seine Kunden, Endverbraucher, Aktionäre und Mitarbeiter verschrieben. Mit Produktionsstätten in Nordamerika, Europa und Großbritannien sind wir ein weltweit führender Hersteller von Spezialwerkstoffen, der Kunden auf sechs Kontinenten beliefert. Unser Hauptsitz befindet sich in Alpharetta (Georgia, USA). Wir konzentrieren uns auf Wachstum in den Bereichen Filtrationsmedien, Spezialbeschichtungen, technisierte Materialien und hochwertige Verpackungen. Unsere Materialien finden sich in einer Vielzahl von Produkten des täglichen Gebrauchs, z. B. in Transport- und Wasserfiltern, hochwertigen Verpackungen für Spirituosen, Technologie- und Kosmetikprodukten, Industrieetiketten, Klebebändern und Schleifmitteln sowie im Digitaldruck für hochwertige Bekleidung. Weitere Informationen finden Sie unter www.neenah.com.

