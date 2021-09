Neenah zahlt vierteljährliche Dividende aus

Der amerikanische Industriekonzern Neenah Inc. (ISIN: US6400791090, NYSE: NP) zahlt an diesem Donnerstag eine vierteljährliche Dividende von 0,47 US-Dollar aus. Record day war der 13. August 2021. Auf das Jahr hochgerechnet erhalten die Aktionäre 1,88 US-Dollar. Beim aktuellen Kursniveau von 50,47 US-Dollar (Stand: 1. September 2021) entspricht dies einer Dividendenrendite von 3,75 Prozent.

Das Unternehmen mit Hauptsitz in Alpharetta, im US-Bundesstaat Georgia, zahlt seit dem Jahr 2004 eine Dividende aus. Der Papierhersteller erzielte im zweiten Quartal (30. Juni) des Fiskaljahres 2021 einen Umsatz von 269,3 Mio. US-Dollar (Vorjahr: 161,4 Mio. US-Dollar), wie bereits am 4. August berichtet wurde. Unter dem Strich stand ein Verlust von 29,7 Mio. US-Dollar nach einem Verlust von 50,1 Mio. US-Dollar im Vorjahr in den Büchern.

Die Aktie liegt auf der aktuellen Kursbasis an der Wall Street seit Jahresanfang 2021 mit 8,77 Prozent im Minus und die aktuelle Marktkapitalisierung beträgt 849,71 Mio. US-Dollar (Stand: 2. September 2021).

Saskia Haaker, Redaktion MyDividends.de