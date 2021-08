Nein, auch dafür brauchst du keinen Anlageberater bei einem ETF

In einen ETF zu investieren ist einfach, über Jahre und Jahrzehnte hinweg zumindest historisch sehr renditestark und inzwischen beliebt. Kostengünstige bis kostenlose Sparpläne, geringe Gebühren und auch andere Annehmlichkeiten runden diesen Gesamtmix inzwischen ab.

Nicht umsonst sind es gerade die Indexfonds, die in der Regel hohe, milliardenschwere Volumina auf sich vereinen. Ein Anzeichen dafür, wie beliebt der eine oder andere ETF inzwischen ist. Sehr zum Ärgernis von Fondsverwaltern und womöglich auch von Anlageberatern, die von dieser Demokratisierung der Geldanlage natürlich kaum profitieren.

Allerdings könnte es einen Grund geben, trotzdem beim Thema ETF auf einen Anlageberater zu setzen. Das zumindest ist der Tenor eines überaus interessanten Artikels, den ich neulich gelesen habe. Ich bin zwar der Meinung, dass es etwas übertrieben ist, dafür Geld auszugeben. In Gänze widersprechen kann ich jedoch definitiv nicht.

Thema ETF: Anlageberater für Emotionen?

Grundsätzlich handelte es sich hierbei um einen sehr differenzierten Artikel zum Thema ETF, der zunächst und auch primär sämtliche Vorteile aufgezeigt hat: Die Demokratisierung der Geldanlage, die Einfachheit, die Möglichkeit, ein Vermögen mit einer marktüblichen Rendite aufzubauen. Und noch eine ganze Menge mehr.

Allerdings könne es grundsätzlich möglich sein, dass passive Investoren für den Erfolg mit dem einen oder anderen ETF etwas Coaching benötigten. Vor allem, um die Emotionen in den Griff zu bekommen. Dadurch verändere sich die Aufgabe des Anlageberaters signifikant. Es sei vermehrt deren Aufgabe, den Kontext eines Crashs oder einer Korrektur zu erläutern. Sowie zu verhindern, dass man gerade in volatilen Phasen eine Fehl- beziehungsweise Verkaufsentscheidung trifft.

Das kann man unzweifelhaft nicht von der Hand weisen. Statistisch gesehen gibt es eine Korrektur im Schnitt alle ca. zwei Jahre. Einen Crash hingegen einmal im Jahrzehnt. Gerade mit einem ETF, der idealerweise auf Jahre und Jahrzehnte ausgelegt ist, sollte man sich daher mit Volatilität und Risiken auseinandersetzen. Allerdings könnte ein Anlagerberater zu viel des Guten sein.

Dafür einen Teil der Rendite abgeben?

Wie gesagt: Es mag so manchen ETF-Investor geben, der einige emotionale Streicheleinheiten in einer schwierigen Phase bei einem Anlageberater benötigt. Im Endeffekt kann auch ein solcher einem jedoch nur die Informationen geben, die inzwischen frei zugänglich im Internet zu finden sind. Beispielsweise: Ja, ein Crash gehört mal zu einem marktbreiten Ansatz dazu. Korrekturen sind vollkommen normal. Sowie letztlich auch: Bis jetzt ist historisch gesehen jeder Crash wieder aufgeholt worden. Vielleicht mit Ausnahme des aktuellen, wenn es denn mal wieder so weit ist.

Ob man dafür einen fixen oder variablen Anteil seines Geldes oder seiner Rendite aufgeben möchte? Im Endeffekt kann auch der Anlageberater jedenfalls nicht in die Zukunft sehen. Überlege dir daher besser gut, ob du psychologisch vielleicht einen Berater benötigst. Vielleicht auch mit dem Hindernis, dass der dein Geld managet. Wenn du es jedoch bei einem ETF schaffst, in einer Korrektur oder einem Crash nicht zu verkaufen, beispielsweise, weil du dich im Vorfeld vorbereitest, könntest du dir auch das sparen.

