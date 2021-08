NEL - Aktie auf Erholungskurs! Godmode-Plus Leser nehmen Gewinne mit!

NEL ASA - WKN: A0B733 - ISIN: NO0010081235 - Kurs: 1,440 € (L&S)

Für eine Rückkehr in den mittelfristigen Bullenmarkt muss in der NEL-Aktie eine ganze Menge passieren, wie zuletzt auch mein Kollege André Rain feststellte (siehe hier). Leser von Godmode-Plus konnten so am Mittwoch noch zu Kursen von 1,58 EUR auf weiter fallende Notierungen in der Aktie spekulieren und das hat sich angesichts des Tiefs gestern bei 1,337 EUR mächtig gelohnt. Innerhalb kurzer Zeit gab der Aktienkurs nach der Analyse fast 15 % nach. Heute kann sich die Aktie jedoch zusammen mit dem gesamten Sektor erholen und liegt zum Zeitpunkt dieser Zeilen 4,10 % über dem Schlusskurs von gestern.

Technisch gesehen hat sich mit den heutigen Gewinnen jedoch wenig verändert. Zwar wird der Unterstützungsbereich bei 1,343 EUR wahrgenommen, andererseits ist aber der mittelfristige und kurzfristige Abwärtstrend immer noch absolut intakt. Parallel dazu ist der Preisbereich bei 1,571 EUR jetzt ein massiver Widerstand, nachdem der dortige Bodenbildungsversuch im Mai gescheitert ist. Die Bullen müssten also komplett von vorne beginnen. Dabei ist man natürlich wie immer nicht gänzlich chancenlos, Stand heute aber kann man ihnen noch keinen Vorteil einräumen. Sollte es sogar zu nachhaltigen Kursen unterhalb von 1,343 EUR kommen, könnte die Aktie weiter auf 1,15 EUR-1,00 EUR durchgereicht werden.

NEL ASA

