NEL ASA - Comeback der Wasserstoff-Aktie lässt auf sich warten!

NEL ASA - WKN: A0B733 - ISIN: NO0010081235 - Kurs: 2,241 € (L&S)

Im Wasserstoff-Sektor ist momentan weiterhin Konsolidierungszeit, wobei die Bullen um ein Comeback bemüht sind. Das sieht man auch in der Nel-Asa-Aktie. Hier wurde in der vergangenen Woche erneute EMA 200 als Unterstützungszone erreicht. Temporär zeigt sich dort leichtes Kaufinteresse, überzeugen können die Bullen aber noch nicht. Damit steht eine mögliche Bodenbildung innerhalb der schon seit Jahresbeginn laufenden Korrektur auf wackeligen Beinen, vor allen Dingen, wenn man nicht mehr mit einem neuen Tief unterhalb von 2,081 EUR rechnet. In diesem Fall müssten die Käufer nämlich so schnell wie möglich Druck machen.

Grundsätzlich bleibt es momentan dabei, dass ich in der Abwärtsbewegung der letzten beiden Monate lediglich eine Korrektur sehe. Mittelfristig bestehen weiterhin Chancen auf der Longseite. Kurzfristig müsste es jedoch zu nachhaltigen Notierungen oberhalb von ca. 2,60 EUR kommen, um den aktuellen Boden zu vollenden. Alles darunter ist mit einem gewissen Risiko behaftet. Das mittelfristige Risiko steigt an, sollte der Kurs nachhaltig unter 1,85 EUR zurückfallen.

Zusammenfassend bleibt die Lage verhalten optimistisch, aber angespannt, wie schon in der letzten ausführlichen Analyse skizziert: Aktie bleibt kurzfristig auch dank Plug Power unter Druck!

(© BörseGo AG 2021 - Autor: Rene Berteit, Technischer Analyst und Tradingcoach)