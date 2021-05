Nel ASA erhält Auftrag für 2-MW-PEM-Elektrolyseur

Nel Hydrogen Electrolyser, ein Geschäftsbereich von Nel ASA (Nel, OSE:NEL), erhielt von H2 Energy einen Auftrag für einen vollständig containerisierten 2-MW-MC400-Elektrolyseur.

„Dies bedeutet einen neuen Meilenstein, der bei der Entwicklung einer kommerziellen Infrastruktur für grünen Wasserstoff erreicht wurde. Dies verdeutlicht, dass Wasserstoff für schwere Nutzfahrzeuge bereits heute Realität ist. Es erfüllt uns mit Stolz, dass unsere kompakte containerisierte PEM-Lösung für diesen zweiten Standort ausgewählt wurde, um das Tankstellennetz zu beliefern“, so Raymond Schmid, Vice President Sales und Marketing EMEA, Nel Hydrogen Electrolyser.

Der 2-MW-PEM-Elektrolyseur ist bereits das zweite System, das im Rahmen des Infrastrukturnetzes für grünen Wasserstoff geliefert wird. Unser Netzwerk liefert gegenwärtig Wasserstoff für die ersten 46 Hyundai Lkws, die in der Schweiz bereits in Betrieb sind. Bis zum Jahr 2025 ist eine Fuhrparkgröße von 1.600 geplant. Das System wird einen 350-barg-Trailer direkt am Standort befüllen, um den Wasserstoff für das Hydrospider-Netzwerk in der Schweiz bereitzustellen.

H2 Energy kooperiert mit unterschiedlichen Partnern, um ein landesweites Netz von Wasserstofftankstellen und eine entsprechende Lieferkette in der Schweiz sowie im Ausland aufzubauen. H2 Energy konzentriert sich vollständig auf die energieautarke Erzeugung von erneuerbarem Wasserstoff, um einen Beitrag zur Dekarbonisierung mehrerer Sektoren zu leisten.

Über Nel ASA | www.nelhydrogen.com

Nel ist ein global aufgestelltes Unternehmen, das sich auf die Bereitstellung von optimalen Lösungen für die Erzeugung, Speicherung und Verteilung von Wasserstoff aus erneuerbaren Energien spezialisiert. Wir versorgen Industrie-, Energie- und Gasunternehmen mit führender Wasserstofftechnologie. Unsere Wurzeln gehen bis zum Jahr 1927 zurück und wir blicken auf eine stolze Bilanz bei der Entwicklung und kontinuierlichen Verbesserung von Wasserstofftechnologien. Heute decken unsere Lösungen die gesamte Wertschöpfungskette ab: von Wasserstoffproduktionstechnologien bis zu Wasserstofftankstellen, die der Industrie den Übergang zu grünem Wasserstoff ermöglichen und Brennstoffzellen-Elektrofahrzeugen die gleiche Kraftstoffversorgung und Reichweite bieten wie Fahrzeuge mit fossilen Brennstoffen, jedoch ohne Schadstoffemissionen.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20210505006229/de/

Jon André Løkke, CEO, +47 907 44 949

Kjell Christian Bjørnsen, CFO, +47 917 02 097

Oder per E-Mail: info@nelhydrogen.com