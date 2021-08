NEL - Ist das endlich der Boden?

NEL ASA - WKN: A0B733 - ISIN: NO0010081235 - Kurs: 1,442 € (L&S)

Der Wochenchart der Nel-Aktie zeigt momentan sehr deutlich, vor welchem Risiko aber auch vor welcher Chance Anleger und interessierte Investoren derzeit stehen. Im frühen Donnerstagshandel kommt der Kurs zwar etwas zurück, insgesamt präsentiert sich die Woche jedoch noch positiv. Dabei wird das massive Unterstützungscluster um 1,34 EUR gekauft, nachdem man in der Vorwoche kurz darunter zurückgefallen ist.

The trend is your friend

Als Anleger stellt man sich derzeit die Frage, wie man reagieren kann oder sollte. Wer dabei seinen Fokus auf den aktuellen Trend legt, wird die Aktie weiterhin meiden und sich mit neuen Investitionen noch zurückhalten. Der Trend ist abwärts gerichtet, die Bullen sehen sich bei 1,571 EUR mit einem wichtigen Widerstand konfrontiert und eine vollständige Bodenbildung ist noch nicht zu erkennen. Darüber hinaus drohen weitere Abgaben in Richtung 1,10 EUR und sogar noch tiefer auf 0,92 EUR, wenn das aktuelle Unterstützungscluster inklusive der Aufwärtstrendlinie nicht hält.

Buy the Dip!

Genau dieses Unterstützungscluster ist aber auch eine starke Chance. Kombiniert mit dem schon vorangeschrittenen Abwärtstrend erhöht sich die Wahrscheinlichkeit für eine zumindest temporäre Stabilisierung. Daraus könnte natürlich auch ein neuer Aufwärtstrend mit Kursen auf zunächst 2,06-2,20 EUR und anschließend auf ein neues Allzeithoch entstehen. Natürlich ist es bis zu diesen Kurszielen noch ein weiter Weg. Die aktuellen Wochengewinne könnten jedoch der erste Schritt in diese Richtung sein.

Fazit: Persönlich finde ich die bullische Variante durchaus attraktiv (attraktiv heißt nicht hochwahrscheinlich!!!). Das Risiko dieser ist offensichtlich, genauso wie die Chance. Um das bullische Szenario zu bestätigen (zumindest ansatzweise), sollte die Aktie relativ zügig weiter ansteigen und beispielsweise in der nächsten/übernächsten Woche den Widerstandsbereich bei 1,571 EUR knacken. Das würde die Wahrscheinlichkeit weiter in Richtung Bullen ziehen, während man im Gegenzug kein neues Tief unterhalb von 1,24 EUR ausbilden sollte.

