NEL - Kehrt die Skepsis zurück?

NEL ASA - WKN: A0B733 - ISIN: NO0010081235 - Kurs: 1,925 € (L&S)

Nach einem langen Tauziehen zwischen Käufern und Verkäufern in den Aktien des Wasserstoff-Spezialisten Nel setzten sich Ende des letzten Monats die Bullen durch. Der bis dahin problematische Widerstandsbereich bei 1,829 EUR konnte auch dank der guten Stimmung im Sektor allgemein, überwunden werden. Aktuell ist die Luft jedoch schon wieder raus, zumindest kurzfristig. Nach drei wirklich sehr starken Handelstagen und einer Rally bis zum zentralen Widerstandsbereich um 2,125 EUR steckt die Aktie schon wieder in einer Korrektur/Konsolidierung. Hier machen die Bären zum Start der neuen Handelswoche Druck. Es dürfte sich dabei um normale Gewinnmitnahmen bzw. Verkäufe handeln, den größeren News sind am heutigen Montag nicht auszumachen.

Wer A sagt, muss auch B sagen können!

So positiv die Entwicklung in der letzten/vorletzten Woche auch gewesen ist, noch sind für ein mittelfristiges Comeback weitere Hürden zu nehmen. Damit ist vor allen Dingen der große Widerstandsbereich um 2,125 EUR gemeint. Erst wenn auch dieser geknackt werden kann, besteht eine gute Chance, die schon zum Jahresbeginn begonnene Korrektur hinter sich zu lassen und neue Hochs bei und oberhalb von 3,50 EUR anzusteuern.

Die Chance für eine solche Kursentwicklung ist vorhanden. Was Anleger im Rahmen kurzfristiger Korrekturen jedoch nicht mehr sehen wollen, sind vollständige Topformation oder aber Kurse unterhalb von 1,571 EUR. Im besten Fall kann jetzt schon der Supportbereich um 1,829 EUR genutzt werden, um wieder Druck auf den angesprochenen Widerstandsbereich auszuüben.

Fazit: Grundlegend bin ich für die Nel-Asa- Aktie positiv gestimmt. Das bedeutet nicht, dass hier keine Risiken zu finden sind. Momentan ist man jedoch um ein mittelfristiges Comeback bemüht.

(© GodmodeTrader 2021 - Autor: Rene Berteit, Technischer Analyst und Coach)