NEMETSCHEK - Aktie macht Freudensprung nach Zahlen

Nemetschek SE - WKN: 645290 - ISIN: DE0006452907 - Kurs: 55,550 € (XETRA)

Nemetschek erzielt 2020 einen Umsatz von 596,9 Mio. EUR (VJ: 556,9 Mio. EUR), ein EBITDA von 172,3 Mio. EUR (VJ: 165,7 Mio. EUR) und einen Jahresüberschuss (Konzernanteile) von 96,9 Mio. EUR (VJ: 127,2 Mio. EUR). Im Ausblick auf 2021 erwartet das Unternehmen ein währungsbereinigtes Umsatzwachstum im "mindestens hohen einstelligen Prozentbereich". Das Konzern-EBITDA wird weiterhin in der Zielspanne von 27 % bis 29 % erwartet.

Die Nemetschek-Aktie markierte am 02. Juni 2020 ihr aktuelles Allzeithoch bei 74,35 EUR. Seit diesem Hoch befindet sich die Aktie in einem Abwärtstrendkanal. Innerhalb dieses Kanals fiel sie am 04. März 2021 auf ein Tief bei 50,95 EUR zurück. Nach einer kleinen Seitwärtsbewegung kam in den letzten beiden Handelstagen bereits Kaufinteresse auf. Der Wer näherte sich dem Widerstand bei 54,50 EUR an und schloss gestern ganz knapp darüber.

Nach den aktuellen Zahlen zieht der Aktienkurs weiter an. Die Aktie legt aktuell um über 5 % zu. Damit gehört sie zu den Top3 Gewinnern im MDAX.

Wo liegen mögliche Ziele?

Der aktuelle Aufwärtsimpuls in der Nemetschek-Aktie könnte noch etwas anhalten. Ein Anstieg bis 61,60 EUR und später an den Abwärtstrend seit Juni 2020 bei aktuell 64,94 EUR wäre möglich. Sollte der Wert allerdings wieder unter 54,50 EUR abfallen, wäre der aktuelle Aufwärtsimpuls abgewürgt. Abgaben bis ca. 50,95 EUR wären kurzfristig möglich.

