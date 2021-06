NEMETSCHEK - Am Abwärtstrend angekommen

Nemetschek SE - WKN: 645290 - ISIN: DE0006452907 - Kurs: 61,900 € (XETRA)

Die Nemetschek-Aktie befindet sich in einer langfristigen Aufwärtsbewegung. Innerhalb dieser Bewegung kletterte der Wert im Juni 2020 auf das aktuelle Allzeithoch bei 74,35 EUR.

Seit diesem Hoch befindet er sich in einer langgezogenen Korrekturbewegung. Innerhalb dieser Bewegung fiel der Wert im März 221 auf ein Tief 50,95 EUR zurück. Am 29. April scheiterte ein Ausbruchsversuch über den Abwärtstrend seit Juni 2020. Heute notiert die Aktie erneut an diesem Trend. Er verläuft bei ca. 62,59 EUR.

Erholung erreicht wichtige Hürde

Gelingt der Nemetscheck-Aktie ein Ausbruch über den Abwärtstrend seit Juni 2020, dann käme es zu einem neuen mittelfristigen Kaufsignal. In diesem Fall wäre ein Anstieg an das Allzeithoch möglich. Ein Rückfall unter 61,62 EUR auf Tagesschlusskursbasis wäre nur ein kleiner Rückschlag für die Bullen. Sollte der Wert aber unter 58,56 EUR abfallen, würden die Chancen auf einen baldigen Ausbruch über den Abwärtstrend seit Juni 2020 deutlich sinken. In diesem Fall würden Abgaben in Richtung 53,50 oder sogar 50,95 EUR drohen.

