NEMETSCHEK - Kaufwelle läuft

Nemetschek SE - WKN: 645290 - ISIN: DE0006452907 - Kurs: 94,720 € (XETRA)

Die Nemetschek-Aktie markierte am 09. November 2021 ihr aktuelles Allzeithoch bei 116,15 EUR und geriet nach einer anschließenden Seitwärtsbewegung zu Beginn des Jahres stark unter Druck. Die Aktie fiel unter das alte Allzeithoch bei 74,35 EUR zurück und testete den Aufwärtstrend seit März 2009.

Am 22. März 2022 riss die Aktie ein Aufwärtsgap, das inzwischen zum Großteil wieder geschlossen ist. Es verbleibt ein Rest zwischen 82,60 EUR und 83,30 EUR. Die Aktie überwand an diesem Tag den Widerstand bei 84,86 EUR. Der teilweise Gapclose kann als Pullback an diese Marke angesehen werden. Seit einigen Tagen zieht der Aktienkurs wieder an, bricht heute auf ein neues Hoch in der Aufwärtsbewegung der letzten Tage aus. Er erreicht das log. 61,8 % Retracement der Abwärtsbewegung ab 28. Dezember bei 94,75 EUR.

Rally hat noch Potenzial

Die Rally in der Nemetschek-Aktie kann noch weitergehen und in einigen Wochen zu Kursen um das Allzeithoch führen. Kurzfristig ist im Bereich um 94,75 EUR und vor allem bei 99,06 EUR aber mit kurzfristigen Gewinnmitnahmen zu rechen.

Nach dem Anstieg in den letzten Tagen haben die Bullen viel Spielraum für Gewinnmitnahmen. Der neue Aufwärtstrend wäre erst mit einem Rückfall unter das Gap vom 22. Mär, also unter 82,60 EUR ad acta gelegt. In diesem Fall müsste mit Abgaben gen 68,40 EUR und damit an das Tief aus dem März 2022 gerechnet werden.

Fazit: Obwohl einige Widerstände direkt in Sichtweite sind, könnte die Rally in der Nemetschek-Aktie noch einige Zeit andauern. Das nächste große Ziel ist das Allzeithoch.

Nemetschek

(© GodmodeTrader 2022 - Autor: Alexander Paulus, Technischer Analyst und Trader)