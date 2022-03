Nemetschek steigert die Dividende das neunte Jahr in Folge

Die Nemetschek SE (ISIN: DE0006452907) will die Dividende um 30 Prozent auf 0,39 Euro erhöhen. Im Vorjahr wurden 0,30 Euro je Aktie ausbezahlt. Beim derzeitigen Aktienkurs von 85,80 Euro entspricht die geplante Ausschüttung einer Dividendenrendite von 0,45 Prozent. Die Hauptversammlung findet am 12. Mai 2022 in München statt.

Der Konzernumsatz stieg im letzten Geschäftsjahr um 14,2 Prozent (währungsbereinigt 15,6 Prozent) auf 596,9 Mio. Euro, wie am Dienstag berichtet wurde. Das operative Konzernergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) erhöhte sich um 28,8 Prozent auf 222 Mio. Euro. Die EBITDA-Marge kletterte um 3,7 Prozentpunkte auf 32,6 Prozent. Der Jahresüberschuss stieg um 38,9 Prozent auf 134,6 Mio. Euro und das Ergebnis je Aktie auf 1,17 Euro (2020: 0,84 Euro je Aktie).

Nemetschek erwartet auf Basis konstanter Währungskurse für das Jahr 2022 ein Umsatzwachstum im Konzern in einer Bandbreite von 12 Prozent bis 14 Prozent. Die EBITDA-Marge wird im Korridor von 32 Prozent bis 33 Prozent erwartet.

Nemetschek ist ein Anbieter von Software für Architektur und Bau. Der Konzern wurde 1963 gegründet. Die Aktie ist im MDAX und im TecDAX notiert.

Redaktion MyDividends.de