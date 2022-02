Nemetschek übertrifft 2021 eigene Ziele - Umsatz und Ergebnis steigen deutlich

MÜNCHEN (dpa-AFX) - Der auf die Baubranche spezialisierte Softwareanbieter Nemetschek hat 2021 noch besser abgeschnitten als zuletzt erwartet. Der Umsatz sei um rund 14 Prozent auf 681,5 Millionen Euro gestiegen, teilte das im MDax notierte Unternehmen überraschend am Donnerstag mit. Bereinigt um Währungseffekt habe das Plus 15,6 Prozent betragen. Zuletzt hatte das Unternehmen ein währungsbereinigtes Wachstum am oberen Rand der Prognosespanne von 12 Prozent bis 14 Prozent in Aussicht gestellt. Das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) sei währungsbereinigt um rund 30 Prozent auf 222 Millionen Euro geklettert. Die operative Marge sei auf 32,6 (Vorjahr: 28,9) Prozent gestiegen. Hier hatte Nemetschek zuletzt einen Wert zwischen 30 und 32 Prozent in Aussicht gestellt./zb/stk