Nervös wegen des Aktienmarktes? 3 Dinge, die man wissen sollte

Die Situation in der Ukraine könnte weitreichende Auswirkungen auf die Märkte und die Wirtschaft haben.

Der Markt hat jedoch eine lange Tradition im Überstehen von Turbulenzen.

In Zeiten der Volatilität ist es wichtig, eine langfristige Perspektive beizubehalten.

Wichtige Punkte

Während die Welt den Einmarsch Russlands in der Ukraine verfolgt, ist es normal, dass man ein Wechselbad der Gefühle erlebt. Wenn du in den Aktienmarkt investierst, ist es auch normal, sich zu fragen, wie sehr dieser Krieg die Weltwirtschaft und den Markt beeinflussen könnte. Das gilt insbesondere, nachdem die westlichen Staaten Sanktionen gegen Russland angekündigt und das Land vom internationalen SWIFT-Bankensystem ausgeschlossen haben.

Obwohl niemand mit Sicherheit weiß, was mit dem Krieg, der Wirtschaft oder dem Markt passieren wird, gibt es ein paar Dinge, die man im Moment im Hinterkopf behalten sollte.

1. Der Markt könnte in Zukunft wackelig sein

Zeiten der Unruhe und Unvorhersehbarkeit führen oft - aber nicht immer - zu Instabilität auf dem Aktienmarkt. Die Sanktionen gegen Russland könnten sich auch auf die US-Aktien auswirken, vor allem, wenn dieser Krieg noch länger andauert.

Das bedeutet, dass der Markt in den kommenden Wochen oder Monaten wackelig sein könnte. Sektoren von Banken bis hin zu Öl und Gas könnten von den Sanktionen betroffen sein, und der Krieg könnte sich sogar auf Branchen auswirken, die scheinbar wenig mit Russland zu tun haben.

Auch hier weiß niemand genau, wie sich alles entwickeln wird, und es ist ungewiss, wie stark sich dieser Krieg auf den Rest der Welt auswirken wird. Auch wenn es keinen Grund zur Panik gibt, ist es ratsam, sich auf die Möglichkeit weiterer Marktschwankungen vorzubereiten, nur für den Fall der Fälle.

2. Jetzt zu verkaufen könnte riskant sein

Da der Markt in Zukunft immer schwankungsanfälliger sein kann, scheint es eine gute Idee zu sein, dein Geld jetzt abzuziehen, bevor es noch schlimmer wird. Dies kann jedoch ein riskanter Schritt sein.

Niemand weiß mit Sicherheit, wie sich der Markt entwickeln wird, und es gibt keine Garantie dafür, dass die Aktienkurse fallen werden. Ein typisches Beispiel: Zu Beginn der COVID-19-Pandemie sagten viele Experten eine lang anhaltende Baisse voraus. Nach einem kurzen Absturz erholten sich die Kurse jedoch fast sofort wieder.

Das soll nicht heißen, dass wir jetzt ein ähnliches Phänomen erleben werden. Aber der Aktienmarkt kann unberechenbar sein, und es ist noch zu früh, um zu sagen, wie sich die Situation in der Ukraine entwickeln wird. Anstatt vorschnell zu reagieren, ist es vielleicht besser, abzuwarten, was passiert.

3. Es ist klug, eine langfristige Perspektive zu haben

Die Welt ist im Moment sehr stressig und es ist normal, dass du dir Sorgen um dein Portfolio machst. In Zeiten wie diesen ist es jedoch das Beste, wenn du langfristig denkst.

Der Aktienmarkt kann auf eine lange Erfolgsgeschichte zurückblicken und hat im Laufe der Jahrzehnte die Auswirkungen vieler Kriege und anderer Unruhen erlebt. Trotz alledem ist es ihm gelungen, im Laufe der Zeit positive Durchschnittsrenditen zu erzielen.

^SPX. Daten von YCharts.

Es ist möglich, dass die Dinge noch schlimmer werden, bevor sie besser werden. Aber auch wenn es beim Investieren keine Garantien gibt, hat sich der Aktienmarkt im Laufe der Zeit als widerstandsfähig erwiesen.

Die Welt befindet sich in einer turbulenten Zeit, und niemand kann genau sagen, was die Zukunft bringt. Wenn du dich nervös oder unsicher fühlst, was den Markt angeht, bist du nicht allein. Wenn du ruhig bleibst und langfristig denkst, wird es dir leichter fallen, optimistisch in die Zukunft zu blicken.

Dieser Artikel wurde von Katie Brockman auf Englisch verfasst und am 03.03.2022 auf Fool.com veröffentlicht. Er wurde übersetzt, damit unsere deutschen Leser an der Diskussion teilnehmen können.

