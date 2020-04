Nervöse Stimmung wegen "katastrophaler" Jobdaten

Düstere Signale vom US-Arbeitsmarkt in Zeiten der Viruskrise haben an der Börse weiter für Nervosität gesorgt. Der Dax ist deutlich ins Minus abgetaucht, der Dow schwach in den Handel gestartet. Gute Nachrichten gibt es aber von der Commerzbank.

Zugehörige Wertpapiere: US2605661048, DE0008469008, DE000A0D9PT0, DE000CBK1001,