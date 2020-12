Nestle investiert 550 Millionen Dollar für Ausbau von US-Haustierfutterfabrik

VEVEY (dpa-AFX) - Der Nahrungsmittelkonzern Nestle investiert 550 Millionen Dollar für den Ausbau seiner Purina-Haustierfutterfabrik in Hartwell im US-Bundesstaat Georgia. Dabei würden 130 Arbeitsplätze geschaffen, teilte Nestlé am Dienstag mit.

Die Expansion erfolge nur ein Jahr nach Eröffnung der Fabrik, hieß es. Die Nestlé-Gesellschaft hatte 2017 angekündigt, 320 Millionen Franken für eine Fabrik für Haustierfutter in Hartwell zu investieren und bis 2023 insgesamt 240 Personen zu beschäftigen. Aufgrund der starken Nachfrage nach den Purina-Marken werde die Anlage ausgebaut, womit die gesamten Investitionen auf insgesamt 870 Millionen Dollar in die Fabrik anstiegen.

Purina hat in den USA laut der Mitteilung weiteres Wachstum mit neuen Fabriken in den Bundesstaaten Ohio und North Carolina angekündigt. Insgesamt werden in den USA laut den Angaben 49 Millionen Hunde und 66 Millionen Katzen mit Purina-Futter ernährt./tp/AWP/men