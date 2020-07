Nestle senkt in Corona-Krise Wachstumsziel

Düsseldorf (Reuters) - Der Schweizer Nahrungsmittelriese Nestle senkt in der Corona-Krise sein Umsatzziel. Der Konzern erwarte ein organisches Umsatzwachstum für das Gesamtjahr zwischen zwei und drei Prozent, teilte er am Donnerstag mit, nachdem sich das Wachstum der Erlöse im zweiten Quartal verlangsamt hatte. Zuvor hatte Nestle noch ein organisches Umsatzwachstum von mehr als 3,5 Prozent in Aussicht gestellt.

Nachdem Nestle im ersten Quartal noch von Hamsterkäufen der Verbraucher in der Corona-Krise profitiert hatte, verlangsamte sich das organische Wachstum im zweiten Quartal auf 1,3 Prozent. Hier zeigten sich die Folgen der Maßnahmen der Behörden zur Eindämmung der Corona-Pandemie, teilte der Konzern mit.