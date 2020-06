Nestle verkauft Buitoni-Geschäft in Nordamerika an Finanzinvestor

Zürich (Reuters) - Nestle trennt sich von einem weiteren Geschäft mit einer unbefriedigenden Entwicklung.

Der Schweizer Nahrungsmittelkonzern verkauft das Geschäft mit der Pasta-Marke Buitoni in Nordamerika an den Finanzinvestor Brynwood Partners, wie ein Firmensprecher am Montag einen Bericht des "Wall Street Journal" bestätigte. Der Zeitung zufolge komme Buitoni Food Company mit den Rechten an der Marke in den USA, Kanada und der Karibik auf einen Wert von 115 Millionen Dollar.