Nestle will sich mit US-Vitaminhersteller stärken

Zürich (Reuters) - Nestle peilt eine Übernahme des Vitaminherstellers The Bountiful Company an.

Der Schweizer Lebensmittelriese führe Gespräche über eine teilweise oder vollständige Übernahme der US-Gesellschaft, wie Nestle am Montag mitteilte und damit einen Bericht des "Wall Street Journal" bestätigte. Der Zeitung zufolge könnte die Transaktionen einen Wert im mittleren einstelligen Milliardenbereich erreichen und bereits in der laufenden Woche verkündet werden. Nestle nannte keine weiteren Einzelheiten.

The Bountiful Company produziert und verkauft neben Vitaminen auch Mineralien und andere Nahrungsergänzungsmittel. Die 1971 gegründete Firma beschäftigt mehr als 4500 Personen. Neben dem Hauptsitz auf Long Island bei New York ist die Firma auch an anderen US-Standorten sowie unter anderem in Kanada und Großbritannien tätig. Vontobel-Analyst Jean-Philippe Bertschy zufolge erwirtschaftet die Firma einen Umsatz von zwei Milliarden Dollar. Bountiful gehört mehrheitlich dem US-Finanzinvestor KKR. Parallel zu den Verkaufsverhandlungen bereitet die Gesellschaft auch einen Börsengang an der New York Stock Exchange vor.

Eine Übernahme von The Bountiful Company würde Nestle zu einem Marktführer in dem hoch attraktiven Geschäft machen, so Bertschy. Konzernchef Mark Schneider hatte bei der Veröffentlichung der Quartalszahlen vergangenen Woche erklärt, dass das Konzern weitere Zukäufe in Wachstumsfeldern anpeile. Dazu gehören Kaffee, Tierfutter und Gesundheitsnahrung. 2018 hatte Nestle bereits den US-Hersteller von Bio-Nahrungsergänzungsmittel, Atrium, für 2,3 Milliarden Dollar gekauft. Seit seinem Amtsantritt im Jahr 2017 hat Schneider Dutzende von Transaktionen vollzogen. Neben Zukäufen stieß der Konzern schwächelnde Bereiche wie das US-Eiscremegeschäft, das Yinlu-Geschäft mit Erdnussmilch und Reisporridge-Konserven in China oder das nordamerikanische Wassergeschäft ab.