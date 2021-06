Anmeldung: http://www.jetro.go.jp/events/jbc/

METI (Ministry of Economy, Trade and Industry), das japanische Ministerium für Wirtschaft, Handel und Industrie, und JETRO (Japan External Trade Organization), die japanische Außenhandelsorganisation, bekunden ihre Unterstützung grüner Investitionen und der Erreichung der Klimaneutralität bis 2050 durch das gemeinsam ausgerichtete Gipfeltreffen „NET ZERO Leaders Summit (Japan Business Confeence 2021)“. Einzelheiten sind der beigefügten, umfassenden Pressemitteilung zu entnehmen.

Hauptprogramm

Das Hauptprogramm setzt sich zusammen aus Grundsatzansprachen von Vertretern der japanischen Regierung, Key-Opinion-Leadern (KOL) und CEOs führender Konzerne der grünen Industrie sowie einer Podiumsdiskussion zu Trends und Themen rund um die Umstellung auf die Klimaneutralität. Die Veranstaltung wird am 28. und 29. Juli japanischer Zeit live gestreamt und aufgezeichnet und kann danach noch mehrmals in verschiedenen Zeitzonen abgerufen werden.

* Einzelheiten des Hauptprogramms, einschließlich eine Liste der Hauptredner wird in den nächsten Pressemitteilungen und auf der offiziellen Website des Gipfeltreffens veröffentlicht.

Einzelheiten zum NET ZERO Leaders Summit (Japan Business Conference 2021)*

Organisatoren: Ministry of Economy, Trade and Industry (METI), Japan External Trade Organization (JETRO)

Veranstaltungsdatum: Ab Mittwoch, den 28. Juli 2021

Veranstaltungsformat: Online (Voranmeldung erforderlich)

Region: Weltweit

Veranstaltungsablauf:

– Podiumsdiskussion mit internationalen Persönlichkeiten (Hauptprogramm)

– Interaktive Sitzungen mit Unternehmensvertretern und Teilnehmern in virtuellen Ausstellungsständen japanischer Unternehmen

Teilnahmegebühr: Kostenlos

*Die obigen Veranstaltungsangaben gelten ab dem 2. Juni 2021 und können aus unvorhersehbaren Gründen der Vorbereitung geändert werden.

