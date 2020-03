Netanjahu bei Israel-Wahl vorn - Zitterpartie um Mehrheit

Jerusalem (Reuters) - Bei der Parlamentswahl in Israel zeichnet sich ein Sieg für Ministerpräsident Benjamin Netanjahu ab.

Sein konservativer Likud-Block liege vor der Partei Blau und Weiß von Herausforderer Benny Gantz, meldeten die drei größten israelischen Fernsehsender am Montagabend auf Basis von Nachwahlbefragungen. Kurz darauf schon bedankte sich Netanjahu auf Twitter bei seinen Wählern. Für eine Koalition aus Netanjahus Likud mit rechten und religiösen Parteien schien sogar eine Parlamentsmehrheit zum Greifen nahe. Netanjahu hatte es nach zwei Wahlen im vergangenen Jahr nicht geschafft, eine Regierungskoalition zu schmieden. Auch Gantz, dessen Partei der politischen Mitte zugeordnet wird, gelang dies nicht.

Netanjahu kündigte laut einem Likud-Sprecher noch für die Nacht eine Rede an, bei der er den Sieg für sich reklamieren will. Alle drei Fernsehsender prognostizierten auf Basis von Nachwahlbefragungen, dass Netanjahus Likud-Block zusammen mit wahrscheinlichen Koalitionspartnern auf 60 der 120 Sitze in der Knesset kommen würde. Es fehlt also ein Sitz für die Mehrheit.

Netanjahu steht innenpolitisch unter verstärktem Druck, da er wegen Korruptionsvorwürfen vor Gericht muss. Der Prozess gegen ihn beginnt am 17. März. Netanjahu weist die Vorwürfe zurück. Mit vier Amtszeiten ist er so lange an der Macht wie kein anderer Regierungschef in Israel vor ihm.

Die Wahlergebnisse werden am Dienstag erwartet. In der Vergangenheit gab es Abweichungen von den Nachwahlbefragungen. In Umfragen vor der Wahl hatten der Likud und Gantz' Partei Blau und Weiß lange Zeit praktisch gleichauf gelegen. Im Endspurt des Wahlkampfs ging Likud dann leicht in Führung.