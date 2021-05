Netanjahu scheitert mit Regierungsbildung - Präsident lädt Oppositionspolitiker ein

Jerusalem (Reuters) - Nachdem Israels Ministerpräsident Benjamin Netanjahu mit der Bildung einer neuen Regierung gescheitert ist, hat Präsident Reuven Rivlin Oppositionspolitiker zu Gesprächen eingeladen.

Rivlin werde noch am Mittwoch sowohl mit Jair Lapid von der liberalen Partei Jesch Atid, die bei der Wahl am 23. März am zweitstärksten abschnitt, als auch mit Naftali Bennett von der rechtsgerichteten Partei Yamina sprechen, teilte ein Sprecher des Präsidenten mit.

Rivlin hat drei Tage Zeit, den Auftrag zur Regierungsbildung zu erteilen. Lapids Aussichten, ein Bündnis zu formen, sind allerdings ebenso gering wie die von Netanjahu. Der Parteichef des nationalkonservativen Likud hatte bis zum Ende der Frist um Mitternacht (Ortszeit) keine Einigung vermeldet. Experten rechnen daher eher mit einer weiteren Neuwahl - es wäre die fünfte binnen zwei Jahren.

Die Wahl im März hatte Israel abermals ein politisches Patt gebracht. Weder Netanjahus Bündnis seines rechtsgerichteten Likud zusammen mit dem religiös-orientiertem Block noch die Oppositionsgruppen aus dem Mitte-Links-Lager konnten eine Mehrheit im Parlament erringen. Netanjahu ist der am längsten regierende Ministerpräsident in der Geschichte des modernen Israel. Er war erstmals von 1996 bis 1999 Ministerpräsident. Seit 2009 regiert er erneut. Seine Bemühungen um eine Regierungsbildung werden überschattet von einem laufenden Gerichtsprozess, in dem er sich gegen Korruptions- und Machtmissbrauchsvorwürfe verteidigen muss - die er zurückweist.