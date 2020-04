Netanjahu und Gantz kündigen Koalitionsregierung in Israel an

Jerusalem (Reuters) - Nach einem Jahr Verhandlungen zeichnet sich eine neue Regierung in Israel ab.

Die Parteien von Ministerpräsident Benjamin Netanjahu und seines Rivalen Benny Gantz kündigten am Montag die Bildung einer großen Koalition an. Medienberichten zufolge sollen sich die beiden Männer als Regierungschefs abwechseln. Der Einheitsregierung gingen drei erfolglose Wahlen voraus, die erste davon im April 2019. Noch am Donnerstag hatte sich eine vierte Abstimmung abgezeichnet. Die Geschäfte führt gegenwärtig eine Übergangsregierung unter Netanjahu, der sich ab Mai in einem Korruptionsverfahren verantworten muss. Er hat die Vorwürfe zurückgewiesen.