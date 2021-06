NetApp bietet ein innovatives, kompromissloses und einheitliches hybrides Cloud-Erlebnis

Die neue ONTAP-Software und die Erweiterungen des Hybrid-Cloud-Portfolios reduzieren Kosten und Komplexität und ermöglichen ein einfaches, einheitliches Datenmanagement über lokale und öffentliche Clouds hinweg

NetApp® (NASDAQ:NTAP), ein globales, Cloud-basiertes, datenzentriertes Softwareunternehmen, hat heute eine neue Version seiner ONTAP-Software vorgestellt, die Datenservices vor Ort und in der Cloud unterstützt, sowie eine Reihe von Portfolio-Updates, die ONTAP als flexible Basis für die hybride Cloud nutzen, das Datenmanagement in lokalen und Cloud-Umgebungen vereinheitlichen und die Nutzung und den Betrieb von hybriden Cloud-Services vereinfachen. Als einziger Anbieter von hybriden Cloud-Lösungen, der eine native Integration mit den weltweit führenden Public Clouds bietet, vereinheitlicht NetApp das Management von lokalen und öffentlichen Cloud-Umgebungen und bietet neue Möglichkeiten für die Nutzung und den Betrieb von Datenservices, die es Unternehmen erleichtern, ihre Daten zu nutzen – wo und wann immer sie sie benötigen.

Zu den neuesten Erweiterungen des NetApp-Portfolios für hybride Clouds und der ONTAP-Datenservices gehören:

Flexible Grundlagen für die Hybrid Cloud Unternehmen müssen ihre IT-Umgebungen modernisieren, um den Betrieb einer hybriden Cloud zu ermöglichen. NetApp aktualisiert seine Basislösungen, um sie besser zu unterstützen: FlexPod: Die nächste Generation der weltweit bewährten konvergenten Infrastrukturplattform von NetApp und Cisco bietet eine bessere Grundlage für hybride Clouds mit der Flexibilität, alle modernen Workloads auszuführen und zu managen. Zu den neuen Funktionen gehören die intelligente Positionierung von Applikationen zwischen lokalen und Cloud-Umgebungen, automatisierte Hybrid-Cloud-Daten-Workflows und die Möglichkeit, FlexPod als vollständig gemanagten, Cloud-ähnlichen Service zu nutzen. NetApp StorageGRID: Die Version 11.5 des hochskalierbaren Objektspeichers von NetApp unterstützt jetzt die Datenverschlüsselung mittels externem Schlüsselmanagement, bietet Compliance- und Ransomware-Schutz mit S3-Objektsperren und sorgt mit intelligentem Lastausgleich für mehr Performance.



Einfaches, einheitliches Datenmanagement in hybriden Cloud-Umgebungen Das Management von Daten und Applikationen in hybriden Cloud-Umgebungen kann eine große Herausforderung sein - Unternehmen brauchen einen unkomplizierten, standardisierten Ansatz. NetApp zentralisiert das Datenmanagement in der gesamten hybriden Cloud und macht so die Dinge einfacher. Der NetApp Cloud Manager und die erweiterten Multicloud-Management-Services automatisieren ONTAP-Datenservices, um die Migration von Applikationen, die Notfallwiederherstellung, die Datensicherung sowie Governance und Compliance zu vereinfachen. Darüber hinaus ermöglicht NetApp Astra, ein applikationsspezifischer Datenservice für Kubernetes, Kunden das Management, den Schutz und die Migration von zustandsorientierten Applikationen in der Google Cloud, auf Microsoft Azure - und jetzt auch lokal.

Cloud-ähnliche finanzielle Flexibilität und betriebliche Einfachheit Unternehmen wünschen sich die gleiche finanzielle und betriebliche Flexibilität, die sie von der Cloud in ihrem Datacenter erhalten, mit der Freiheit, Workloads einfach und sicher über hybride und öffentliche Cloud-Umgebungen hinweg zu verlagern und zu managen. Die neue NetApp Keystone Flex Subscription bei Equinix gibt Kunden die Möglichkeit, Keystone Datenservices in Equinix International Business Exchange™ (IBX®) zu betreiben und so mit niedriger Latenz auf mehrere Clouds zuzugreifen – ohne dass sie ihre Daten in die Cloud verlagern müssen. Die Keystone Flex Subscription bei Equinix wird ausschließlich als Einzelabonnement von NetApp bereitgestellt.

„Die Keystone Flex Subscription bei Equinix bietet eine flexible und bedarfsorientierte Speicher-Alternative zu herkömmlichen Capex-Infrastrukturinvestitionen“, sagt Royce Thomas, Senior Vice President des Bereichs Strategic Alliances and Global Account Management bei Equinix. „Mit diesem Angebot können globale Unternehmen ihre Daten direkt neben der Cloud hosten und Equinix Fabric™ nutzen, um sich mit Dienstleistern zu vernetzen und die Vorteile eines zentralisierten Hybrid-Cloud-Datenmanagements über alle wichtigen öffentlichen Clouds hinweg zu nutzen.“

„Eine hybride Cloud-Strategie ist entscheidend dafür, dass Unternehmen mit dem Wachstum und der Komplexität verteilter Daten und Anwendungen Schritt halten können und angesichts von Unsicherheiten erfolgreich sind und sich in der digitalen Wirtschaft behaupten können“, sagt Kim Stevenson, Senior Vice President und General Manager des Bereichs Foundational Data Services bei NetApp. „NetApp ist darauf spezialisiert, Unternehmen in jeder Phase ihrer digitalen Transformationsreise bei der Implementierung von Strategien und Technologien für die hybride Cloud zu unterstützen und ihnen dabei zu helfen, der Zeit voraus zu sein.“

Zusätzliche Quellen

Über NetApp

NetApp ist ein weltweit tätiges, cloud-orientiertes, datenzentriertes Softwareunternehmen, das Firmen im Zeitalter der beschleunigten digitalen Transformation Spitzenleistungen ermöglicht. Das Unternehmen bietet Systeme, Software und Cloud-Services, die es ihnen ermöglichen, ihre Anwendungen vom Datenzentrum bis zur Cloud optimal zu betreiben – unabhängig davon, ob sie etwas in der Cloud entwickeln, in die Cloud wechseln oder ihre eigenen Cloud-ähnlichen Erlebnisse vor Ort schaffen. Mit Lösungen, die in unterschiedlichen Umgebungen gut funktionieren, unterstützt NetApp Firmen bei der Entwicklung ihrer eigenen Datenstrukturen sowie dabei, wenn sie die richtigen Daten, Services und Anwendungen für die richtigen Leute bereitstellen – immer und überall. Um mehr zu erfahren, besuchen Sie www.netapp.com, oder folgen Sie uns auf Twitter, LinkedIn, Facebook und Instagram.

NETAPP, das NETAPP-Logo und die unter www.netapp.com/TM genannten Marken sind Markenzeichen von NetApp, Inc.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20210608006154/de/

Hope Nicora

NetApp PR

+1 831 227 3660

ng-uspr@netapp.com