NETEASE - Der dritte Streich?

NetEase Inc. - WKN: 501822 - ISIN: US64110W1027 - Kurs: 461,220 $ (NASDAQ)

Für die Netease-Aktie erschienen in diesem Jahr zwei Analysen von meiner Seite. Beide erwiesen sich als Volltreffer. Infolge der Besprechung im April wurden beide Aufwärtsziele souverän erreicht. Noch schöner lief der Wert entlang des Prognosepfeils der Analyse im Juli. Beide Artikel können Sie hier noch einmal nachlesen:

Interessant: Nach Erreichen des Ziels bei 503,27 USD ging es für den Wert auch nicht mehr wirklich weiter. Der Ausbruch über diese Marke wurde nach wenigen Tagen wieder rückabgewickelt. Seither steckt die Aktie in einer Konsolidierung fest, die bis dato auch nich voll intakt ist. Im Bereich wichtiger Zwischentiefs drehte der Wert im September wieder etwas nach oben, blieb aber am vorgeschalteten Ausbruchslevel bei 486,05 USD hängen. Heute präsentiert sich die Aktie in einem starken Umfeld sehr schwach und führt die Verliererliste im Nasdaq 100 an.

Bleibt das Verkaufsinteresse hoch, droht kurzfristig ein Unterschreiten des Zwischentiefs bei 451,62 USD, was zugleich eine Topformation im Chart aktivieren würde. Als Idealziel für einen solchen Auswasch fungiert der Bereich bei gut 402,00 USD, wo in Kürze auch der EMA200 auftreffen wird.

Halten die Bullen dagegen den Support bei 451,62 USD, kann sich die Konsolidierung auch über die Zeitachse einfach nur seitwärts auslaufen. In diesem Szenario würde über 486,05 USD ein kleines Kaufsignal entstehen, welches Potenzial in Richtung des Hochs bei 517,65 USD freischalten könnte.

Jahr 2019 2020e* 2021e* Umsatz in Mrd. USD 8,51 10,44 12,15 Ergebnis je Aktie in USD 17,31 20,06 22,03 Gewinnwachstum 15,89 % 9,82 % KGV 27 23 21 KUV 7,7 6,2 5,4 PEG 1,4 2,1 Dividende je Aktie in USD 6,35 4,50 5,08 Dividendenrendite 1,37 % 0,97 % 1,10 % *e = erwartet

(© GodmodeTrader 2020 - Autor: Bastian Galuschka, Stv. Chefredakteur)