NETEASE - Die Bullen arbeiten am Gamerscore

NetEase Inc. - WKN: 501822 - ISIN: US64110W1027 - Kurs: 99,030 $ (NASDAQ)

Im Oktober besprach ich die zuletzt die Aktie des chinesischen Videospielevermarkters Netease, nachdem dieser einen Aktiensplit vollzogen hatte. Die bärische Prognose ging aber nicht auf, der Titel markierte zwar weitere Tiefs, fing sich aber deutlich über den potenziellen Konsolidierungsmarken. Im Anschluss befreite sich der Titel mit einem Gap über die kurzfristige Abwärtstrendlinie. Doch nachhaltige Akzente konnten die Käufer im Anschluss nicht setzen, es folgte ein volatiles Hin und Her.

Wiederholt wurde dabei die Unterstützung bei 85 USD erreicht und verteidigt. Inzwischen verläuft dort auch der EMA200. Ausgehend von 85 USD steigt der Titel seit Dezember impulsiv an. Im heutigen Handel lässt die Aktie die Widerstandszone zwischen 97,09 und 98,40 USD hinter sich, womit eine Bodenbildung im Chart abgeschlossen wird. Das Intraday-Signal muss aber noch auf Schlusskursbasis und natürlich auch in den kommenden Tagen bestätigt werden.

Grundsätzlich wäre der Weg nun frei für weitere Zugewinne, zunächst bis zum Hoch bei 103,53 USD und nach einer Verschnaufpause in Richtung 111,25 USD. Letztere Marke ist aus der Bodenformation abgeleitet. Hier sind jedoch auch andere Ansätze möglich, dieauf etwas tiefere Ziele im Bereich von 109 USD hindeuten. So oder so sieht das Chartbild konstruktiv aus, solange der Wert kurzfristig nicht mehr unter die Marke von 90,18 USD fällt. Dort bieten sich folglich strategische Absicherungen für kurzfristige Trades an.

Mittelfristig wäre dagegen ein Bruch der Unterstützung bei 85 USD und damit auch des EMA200 bärisch zu werten.

Netease-Aktie

(© GodmodeTrader 2021 - Autor: Bastian Galuschka, Stv. Chefredakteur)