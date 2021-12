NETFLIX - Aktie mit Chance auf Erholung

Nach der Kursrally bis auf 700 USD gab es in den vergangenen Wochen wenig überraschend ("NETFLIX - Korrektur einplanen") eine Zwischenkorrektur. Wie geht`s nun weiter aus charttechnischer Sicht?

Unterstützung im Fokus

Nach der Korrekturbewegung von über 100 USD je Aktie bis in den Bereich des Zwischenhochs aus dem vergangenen Januar ist die Aktie hier nun tendenziell wieder interessant(er) für die Longseite. Die Aktie hat einen 5-welligen Abwärtsimpuls abgeschlossen und könnte somit in den kommenden Tagen eine technische Erholung in den Bereich 630 bis 650 USD bringen.

Ein erstes Erholungsziel für die Käufer wäre der EMA50 im Tageschart bei 625 USD, ein Ausbruch über diese technische Hürde würde weiteres Erholungspotenzial generieren.

Fazit: Oberhalb des EMA200 bei 576 USD haben die Bullen eine Chance auf eine technische Erholungsbewegung.

Netflix Aktie Chartanalyse Tageschart

(© GodmodeTrader 2021 - Autor: Henry Philippson, Technischer Analyst und Trader)