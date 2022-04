Netflix-Aktie: Neues zu Walt Disney?

Bei der Netflix-Aktie geht es bald um die Wurst. Oder um die Zahlen und das Abonnentenwachstum. Neben Profitabilität und dem freien Cashflow. Kurz: Die frischen Quartalszahlen stehen an, die Investoren definitiv mit Argusaugen verfolgen werden.

Schließlich hat der Streaming-Platzhirsch zuletzt enttäuscht, insbesondere bei der Prognose. Mit der Aktie ging es entsprechend auf eine ordentliche Talfahrt. Wobei Prognosen natürlich auch konservativ sein können. Allerdings gibt es natürlich gewisse Faktoren, die wir berücksichtigen müssen.

Konkurrenz ist ein Thema, das bei der Netflix-Aktie relevant ist. Oder konkreter: Walt Disney mit Disney+, die ihre eigene Erfolgsgeschichte schreiben. Ob sich das Management hierzu äußert?

Netflix-Aktie: Neues zu Disney+ und Konkurrenten?

Wir erkennen anhand dieser Überlegungen, dass der Ausblick und die Einordnung des Marktes für die Netflix-Aktie und die Prognosen relevant sind. Walt Disney und Disney+ sind ernsthafte Konkurrenten. Selbst Reed Hastings sprach im April des Jahres 2020 davon, dass der Streaming-Dienst einen Achtungserfolg hingelegt habe. Bewunderung? Nicht nur, sondern eben auch Konkurrenz.

In den vergangenen Quartalen hat sich die Wahrnehmung spürbar verändert. Hieß es in den frühen und stärkeren Wachstumstagen noch, dass der Markt groß sei und Potenzial für weiteres Wachstum böte, so lesen sich die vergangenen Updates und Briefe an die Aktionäre in Teilen anders.

So sprach das Management der Netflix-Aktie davon, dass sich der Wettbewerb im eigenen Markt inzwischen intensiviert habe. Das wiederum könne das Wachstum beeinflussen, wenn auch bloß marginal. Dass es das bereits hat, erkennen wir, wenn wir die jüngsten Nutzerzahlen in den Fokus rücken. Wobei es eben auch das Ende der Pandemie ist, das das Ende einer Sonderkonjunktur einläuten kann.

Wettbewerb im Fokus

Der Ausblick und die Prognose der Netflix-Aktie werden mit Sicherheit ein Zünglein an der Waage bei der Rezeption der Quartalszahlen sein. Nennen der Konkurrenz ist möglich, schließlich definiert sie den Markt. Der Wettbewerb hat sich intensiviert. Entscheidend ist jedoch, dass sich der Streaming-Platzhirsch weiterhin behauptet.

Foolishe Investoren sollten dem Ausblick und der Einordnung des Marktes jedenfalls etwas Aufmerksamkeit schenken. Immer mehr erkennen wir, dass dieses Quartalszahlenwerk sehr entscheidend sein kann. Und dass es wirklich eine Menge gibt, das Anleger bei der Präsentation dieses Updates berücksichtigen sollten.

Vincent besitzt Aktien von Netflix. The Motley Fool besitzt und empfiehlt Aktien von Netflix und Walt Disney und empfiehlt die folgenden Optionen: Long January 2024 $145 Call auf Walt Disney und Short January 2024 $155 Call auf Walt Disney.

Foto: The Motley Fool