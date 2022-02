Netflix-Aktie: Traum zerplatzt, Streaming nur „Lockangebot“

Bei der Netflix-Aktie ist kurzfristig orientiert zugegebenermaßen so mancher Traum zerplatzt. Auch der Aktienkurs hat schließlich signifikant nachgegeben und ist kurzfristig regelrecht gecrasht. Das ist vermutlich die Ausgangslage, die Investoren derzeit kennen.

Ein Analyst aus dem Hause New Constructs ist überzeugt, dass es mit der Netflix-Aktie weiter bergab geht. Neben strukturellen Nachteilen gegenüber Wettbewerbern sieht der Analyst mehrere Gründe für einen Abverkauf auf bis zu 170 US-Dollar.

Ohne Zweifel ist das ein schwaches Kursziel und deutet auf einen tiefen Fall hin. Seine Begründung macht in Teilen Sinn, ist für mich jedoch an einem Punkt etwas dünn. Nämlich dem, dass das Streaming im Allgemeinen nur ein Lockangebot sei.

Netflix-Aktie: Content, Cash-Burn, Lockangebot?

Der besagte Analyst geht zunächst darauf ein, dass die Netflix-Aktie im Vergleich zu Walt Disney einige strukturelle Nachteile besitze. Beispielsweise, was den Content angeht. Der US-Medien- und Freizeitkonzern könne wiederum auf jede Menge Inhalte bauen, die man jetzt erneut monetarisieren kann. Auch der Cash-Burn sei ein größeres Problem für den momentanen Streaming-Platzhirsch. In einem weiteren Fazit gibt es eine Parallele, die diskutabel ist.

So sei das Streaming für einige Konzerne nicht mehr als ein Lockangebot. Walt Disney könne beispielsweise das Streaming nutzen, um die eigenen Inhalte weiter zu monetarisieren und auf sich aufmerksam zu machen. Oder eben Kunden an den eigenen Kosmos weiter zu binden. Amazon mit Prime Video verfüge über den E-Commerce und profitable Cloud-Dienstleistungen. Streaming sei auch hier bloß ein Zubrot zu einem größeren Ganzen. Oder eben ein weiteres Lockangebot an die Verbraucher.

Die Netflix-Aktie verfügt wiederum nur über das Lockangebot des Streamings mit dem Cash-Burn und der Notwendigkeit, viel in eigene Inhalte zu investieren. Das kann man so sehen. Aber sollte man vielleicht aus einigen, ebenfalls guten Gründen auch angreifen.

Streaming mehr als das!

Alleine die Netflix-Aktie zeigt operativ, dass das Streaming mehr ist als bloß ein Lockangebot. 7,7 Mrd. US-Dollar Umsatz und das Nettoergebnis von über 600 Mio. US-Dollar zeigen, dass der Platzhirsch mehr ist als nur ein Lockangebot. Wobei es natürlich gilt, dieses Geschäftsmodell weiter zu skalieren, einen positiven Cashflow zu erreichen und trotz der Investition zu einem Gewinnwachstum zu kommen.

Aber auch im Allgemeinen ist das Streaming mehr als nur ein Lockangebot oder ein schmückendes Beiwerk. Es ist eine vollkommen eigene Industrie, die um Werbung erweiterbar ist und das Fernsehen ersetzt. Kaum jemand hätte vor anderthalb Jahrzehnten noch gesagt, dass Fernsehen im Allgemeinen nur ein Lockangebot darstellt.

Man muss von der Netflix-Aktie natürlich nicht überzeugt sein. Vielleicht sind Wettbewerber wie Walt Disney auch attraktiver. Aber der Markt ist definitiv größer als das, was der Analyst hier skizziert.

