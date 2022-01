Netflix-Aktie: Trotz Crash jetzt ein Kauf

In den letzten Wochen verlor die Netflix-Aktie über ein Drittel an Wert. Ein Grund dafür ist die allgemeine Unsicherheit an den Aktienmärkten, die gegenwärtig bei allen möglichen Wachstumsaktien und Corona-Profiteuren für Kursverluste sorgt.

Richtig bitter wurde es für die Aktie von Netflix nach der Veröffentlichung der Zahlen zum vierten Quartal. Aktionäre konnten sich gar nicht genug von ihren Anteilsscheinen trennen. Insgesamt also ziemlich große Kursverluste für ein mittlerweile so großes Unternehmen. Meiner Meinung nach gibt es allerdings Anzeichen dafür, dass die Netflix-Aktie trotz Crash gerade jetzt ein Kauf ist. Nachfolgend erläutere ich dir meine Gedanken dazu und gehe auch darauf ein, wieso die Quartalszahlen so schlecht vom Markt aufgenommen wurden. Netflix-Aktie: Ein solides Quartal Beim Blick auf das abgelaufene vierte Quartal zum Geschäftsjahr 2021 ergibt sich ein gemischtes Bild: Der Umsatz stieg auf 7,7 Mrd. US-Dollar und lag somit 16 % über dem Vorjahreswert.

Das EBIT (Ergebnis vor Zinsen und Steuern) lag mit 632 Mio. US-Dollar deutlich unter den Vorquartalen. Infolgedessen wies Netflix in diesem Quartal lediglich eine operative Marge in Höhe von 8,2 % aus.

Beim Nettoergebnis erzielte das Unternehmen einen Wert in Höhe von 607 Mio. US-Dollar, ebenfalls weniger als in den Vorquartalen.

Der freie Cashflow lag mit minus 569 Mio. US-Dollar im negativen Bereich. Meiner Meinung nach ist der Anstieg beim Umsatz in Ordnung. Die Rückgänge beim operativen Ergebnis beziehungsweise beim freien Cashflow sind auf die erhöhten Produktionsarbeiten im vierten Quartal zurückzuführen. Auf das gesamte Geschäftsjahr gesehen, erzielte das Unternehmen eine operative Marge in Höhe von 21 %, 1 Prozentpunkt über der ausgegebenen Prognose. Bei den Abonnenten verzeichnete der Streaming-Pionier einen Zuwachs von 8,9 %. Absolut kamen 8,28 Mio. neue Abonnenten im abgelaufenen Quartal hinzu. Insgesamt zählt das Unternehmen gegenwärtig 221,84 Mio. Abonnenten. In meinen Augen eine positive Entwicklung. Bleibt die Frage, warum die Netflix-Aktie nun aktuell einen solchen Crash erlebt. Neue Prognose trübt die Stimmung Neue Prognose trübt die Stimmung Hauptgrund für den deutlichen Crash der Netflix-Aktie nach Bekanntgabe der neuesten Quartalszahlen war die Prognose für das erste Quartal 2022. So geht das Management lediglich von einem Umsatzwachstum in Höhe von 10,3 % aus und erwartet „nur“ 2,5 Mio. neue Abonnenten. Investoren fürchten eine Verlangsamung des Wachstums. Gerade in einem Marktumfeld, wo Angst vor steigenden Zinsen herrscht, kein gutes Omen. Zwangsläufig führte dies also zu einem Crash bei der Netflix-Aktie. Warum die Netflix-Aktie trotz Crash ein Kauf ist Warum die Netflix-Aktie trotz Crash ein Kauf ist In meinen Augen ist das vom Markt zu kurz gedacht. Ein Abschlag auf das All-Time-High der Netflix-Aktie war durchaus berechtigt, da der Kurs zugegebenermaßen etwas davongelaufen war. Mittlerweile ist das Unternehmen allerdings nur etwas mehr wert als beim Corona-Crash 2020. Für mich sieht es demnach nach einer Übertreibung des Marktes nach unten aus. Das Streaming-Unternehmen befindet sich meines Erachtens nach an einem Wendepunkt. Während sich das Wachstum verlangsamt, steigt allmählich die Profitabilität. Für das Fiskaljahr 2021 konnte Netflix beim freien Cashflow nahezu „break-even“ abschließen, wie zuvor prognostiziert. Ab 2022 sollen die freien Geldmittelzuflüsse nachhaltig in den positiven Bereich kommen. Netflix vereint momentan konstantes Wachstum, steigende Cash-Generierung, einige starke Franchises und eine weltbekannte Marke. Daher bin ich der Meinung, dass der Crash eine gute Gelegenheit dafür ist, die Netflix-Aktie zu kaufen. Der Artikel Netflix-Aktie: Trotz Crash jetzt ein Kauf ist zuerst erschienen auf The Motley Fool Deutschland. Unsere Top-Aktie für das Jahr 2022 Es gibt ein Unternehmen, dessen Name zurzeit bei den Analysten von The Motley Fool sehr, sehr häufig fällt. Es ist für uns DIE Top-Investition für das Jahr 2022. Du könntest ebenfalls davon profitieren. Dafür muss man zunächst alles über dieses einzigartige Unternehmen wissen. Deshalb haben wir jetzt einen kostenlosen Spezialreport zusammengestellt, der dieses Unternehmen detailliert vorstellt. Klick hier, um diesen Bericht jetzt gratis herunterzuladen. Caio Reimertshofer besitzt keine der erwähnten Aktien. The Motley Fool besitzt und empfiehlt Aktien von Netflix. Motley Fool Deutschland 2022 Foto: The Motley Fool