Netflix-Aktie: Wachstumsbremse Schwellenländer?!

Für die Netflix-Aktie schien Wachstum lange Zeit eigentlich kein Problem zu sein. Rekord folgte auf Rekord. Rekordhoch außerdem auf Rekordhoch. Frische Quartalszahlen sind vor allem eines gewesen: Ein Katalysator für den Aktienkurs.

In diesem Quartalszahlenwerk ist das nicht mehr so gewesen. Für die Investoren schwächelte die Netflix-Aktie. Was folgte, ist eine inzwischen tiefe Korrektur. Oder die Möglichkeit, die Aktie preiswert einzusammeln? Darüber können sich Investoren grundsätzlich vortrefflich streiten.

Allerdings gibt es ein anderes Problem: Das Wachstum scheint in westlichen Regionen ausgereizt. In entscheidenden Schwellenländern ist die Marktdurchdringung problematisch. Das zeigt jetzt das Beispiel Indien sehr gut.

Netflix-Aktie: Problemfall Indien oder insgesamt eine Baustelle?

In den Schwellenländern möchte Netflix eigentlich ebenso stark wachsen wie zuvor in den westlichen Kernmärkten. Zunächst ist von 100 Mio. Abonnenten als Zielvorstellung in der Region Indien die Rede gewesen. Eine Zielmarke, die man bislang stark verfehlte. Analysten gehen davon aus, dass der Streaming-Pionier in dieser Region gerade einmal auf 5,5 Mio. Abonnenten kommt.

Dabei gibt es für Netflix einige Nachteile in der Region. Walt Disney zum Beispiel ist mit Kricket-Übertragungsrechten der indischen Premier League in einer komfortablen Situation. Querverkäufe sind in dieser Region möglich, unter anderem was Disney+ oder auch Hulu angeht. Das heißt: Es könnte sein, dass der Verfolger hier das Nachsehen hat, weil sich Walt Disney frühzeitig über Sportrechte eine bessere Wettbewerbsposition herausgearbeitet hat. Das Vertrauen in diese Marke scheint jedenfalls größer zu sein.

Was folgt, ist für die Netflix-Aktie natürlich klar: Preisnachlässe, um das Wachstum anzukurbeln. Unter anderem ein Mobilangebot gibt es mit einem großen Nachlass, zudem möchte das Management auf regionalen Content setzen. Aber wie finanzen.net kürzlich resümierte: Es fehlt offenbar die richtige Strategie, um in diesem Markt Fuß zu fassen.

Ein größeres Problem?

Indien ist mit seiner über eine Milliarde Verbraucher ein großer Markt, auch für Streaming-Konzerne. Für die Netflix-Aktie sollte es hier eine Menge Wachstum geben. Aber bislang bleibt der Erfolg aus. Immerhin: In Lateinamerika scheint der Platzhirsch erfolgreicher zu sein. Allerdings ist das qualitative Wachstum im Moment trotzdem so eine Sache.

Genau das ist das Kernproblem: Wo soll das zukünftige Wachstum herkommen? Gibt es noch genügend Raum, um die derzeitige Bewertung zu rechtfertigen und darüber hinaus zu wachsen? Auch im Hinblick auf Walt Disney gilt immerhin: Es gibt keine anderen Geschäftsbereiche. Aber neben der regionalen Expansion möchte das Management der Netflix-Aktie thematisch in andere Segmente hinein. Gaming öffnet möglicherweise eine neue Qualität für den eigentlich doch sehr erfolgreichen Streaming-Akteur.

Der Artikel Netflix-Aktie: Wachstumsbremse Schwellenländer?! ist zuerst erschienen auf The Motley Fool Deutschland.

