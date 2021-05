NETFLIX - Bullisches Reversal im Mai

Netflix Inc. - WKN: 552484 - ISIN: US64110L1061 - Kurs: 502,800 $ (NASDAQ)

Die Aktie befindet sich seit dem Herbst in einer breit angelegten Seitwärtsbewegung. Damit ist Netflix auf mittelfristige Sicht ein Underperformer am US-Markt und hat die neuen Allzeithoch der US-Indizes in den vergangenen Monaten nicht mitgemacht. Im April wurde es dann nochmals richtig ungemütlich, die Zahlen sorgten für einen starken Abverkauf, von dem sich die Aktie nach neuen Jahrestiefs im Mai nun erholt. Dabei läuft sie von unten an den Widerstandsbereich aus EMA50, einer alten, gebrochenen Aufwärtstrendlinie und der Unterkante des Gaps aus dem April. Hier dürfte sich eine größere Richtungsentscheidung ergeben.

Kaufsignale erst oberhalb von 520 USD

Ob das bullische Reversal im Mai die Grundlage für eine Trendwende nach oben hin ist, bleibt abzuwarten. Entscheidend für den Kursverlauf der kommenden Wochen dürfte jetzt das Verhalten am Widerstandsbereich bei 510 - 520 USD werden. Erst wenn dieser nachhaltig überwunden wird, entstehen kleine Kaufsignale. Dann wäre die Aktie interessant für eine weitere Erholung in Richtung 560 und 572 - 576 USD.

Scheitert sie jedoch an der besagten Hürde und kippt deutlich nach unten, erhalten die Bären eine Chance auf eine weitere Abwärtswelle bis 458 - 468 USD. Es könnten sich jetzt also auch Gewinnmitnahmen oder Ausstiege anbieten. Ein klar favorisiertes Szenario habe ich zum jetzigen Zeitpunkt nicht, zumal innerhalb der breit angelegten Seitwärtsrange größere Ausschläge in beide Richtungen völlig normal und ohne größere Signalwirkung sind.

