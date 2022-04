NETFLIX - Chance auf mittelfristige Erholung

Netflix gehört trotz der Kurshalbierung seit Mitte November vergangenen Jahres zu den großen US-Technologieakien. Die Aktie hat einen beispiellosen Selling Climax hinter sich.

Lesen Sie hierzu das folgende Tutorial zu dem Thema "Selling Climax" und "Blow Offs" durch: Volumeninterpretation, Selling Climax, Blow Off

Indikatorentechnisch bauen sich bullische Divergenzen auf. Die Aktie hat aus charttechnischer Sicht eine gute Chance auf einer Erholung in Richtung der Barrieren bei 459 und 575 USD. Mit dicken blauen Pfeilen visualisiere ich in den Prognoseskizzen Signale, die meines Erachtens stark sind. Mit dicken schwarzen moderate bis gute Signale. Mit dünnen, grauen visualisiere ich schwache Signale.

Gut möglich, dass ich in Bälde den Prognosepfeil von derzeit dünn grau auf dick schwarz umstelle.

Netflix Inc.

