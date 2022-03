NETFLIX - Die Aktie hat sich in 4 Monaten halbiert

Am 11. November vergangenen Jahres bildete Netflix bei 700 USD sein Allzeithoch aus. Seitdem fällt der Aktienkurs. Massiv. Die Aktiewärtskorrekturbewewgung ist intakt. Man merke sich: Es macht genau so wenig Sinn, sich als Anleger gegen intakte mittelfristige Abwärtstrends zu stellen, wie man sich als Fußgänger einem D-Zug auf den Gleisen entgegen stellen sollte. Erst wenn eine technische Bodenbildung zustande gekommen ist, kann antizyklisch versucht werden, zu kaufen.

Die charttechnische Unterstützung bei 383 USD konnte eine kurze Gegenbewegung nach oben triggern. Es blieb aber bei einem kurzen Strohfeuer, die 383 wird aufgegeben. Bei 292 USD wartet die nächste relevante Unterstützung.

